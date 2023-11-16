Захватывающий метеорный поток Леонид: небесное зрелище, ради которого стоит не спать

Предстоящий метеорный поток Леониды обещает стать захватывающим зрелищем, поскольку это один из самых быстрых метеорных потоков, украшающих ночное небо. Хотя в среднем Леониды могут производить всего около 15 метеоров в час, отличительной чертой Леонид является их яркость, а иногда и яркие цвета. Эти «огненные шары» являются результатом более крупных частиц, происходящих из обломков кометы 55P/Темпеля-Туттля.

Звездочеты с нетерпением ожидают этого космического явления, поскольку Леониды достигают своего перигелия, точки наибольшего сближения с Солнцем, только каждые 33 года. Хотя лучшее время для наблюдения за потоком было в 1998 году, заядлые наблюдатели за небом получат возможность снова стать свидетелями этого небесного зрелища в 2031 году.

Чтобы увидеть метеорный поток Леониды, НАСА рекомендует выйти на улицу около полуночи по местному времени и найти место, свободное от светового загрязнения. Лежа на спине и глядя на восток, вы получите лучший вид на небо. Вашим глазам потребуется около 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, но как только они это сделают, станут видны метеоры, проносящиеся по ночному холсту.

Метеоритные дожди происходят ежегодно, пик которых обычно приходится на середину ноября. Однако каждые несколько десятилетий удачливые наблюдатели за небом могут столкнуться с метеорным штормом, во время которого Леониды превращаются в великолепный ливень с потоком от сотен до тысяч метеоров в час. В 1966 и 2002 годах эти грозы поражали зрителей завораживающим зрелищем, некоторые моменты напоминали метеоритный ливень.

Так что отмечайте в своем календаре и ставьте будильники, ведь метеорный дождь Леониды — это астрономическое событие, которое нельзя пропустить. Приготовьтесь быть очарованными чудесами Вселенной, наблюдая, как Леониды раскрашивают ночное небо своим мимолетным блеском.

Часто задаваемые вопросы

1. Как часто происходит метеорный дождь Леониды?

Метеорный поток Леониды происходит ежегодно, пик которого обычно приходится на середину ноября. Тем не менее, поток достигает своего перигелия, точки наибольшего приближения к Солнцу, и обеспечивает лучшие возможности для наблюдения каждые 33 года.

2. Чем обусловлена ​​яркость и цвета метеорного потока Леониды?

Яркость, а иногда и яркие цвета метеорного потока Леонид, также известного как огненные шары, являются результатом более крупных частиц, происходящих из обломков кометы 55P/Темпеля-Туттля. Эти огненные шары ярче и имеют более продолжительные полосы по сравнению со средним метеором.

3. Как лучше всего увидеть метеорный поток Леониды?

Чтобы в полной мере насладиться метеорным потоком Леониды, найдите место вдали от ярких городских огней и лягте на спину. Посмотрите на восток и позвольте своим глазам привыкнуть к темноте, что обычно занимает менее 30 минут. После настройки вы сможете наблюдать метеоры, проносящиеся по ночному небу.

4. Что такое метеоритный шторм?

Метеорный шторм классифицируется как метеорный дождь, содержащий не менее 1,000 метеоров. Во время этих штормов Леониды могут создавать невероятные зрелища: в час видны сотни и тысячи метеоров. Последний заметный метеоритный шторм Леонид произошел в 2002 году.