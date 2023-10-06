BlueWalker 3: яркий и тревожный спутник в ночном небе

Новый прототип спутника связи под названием BlueWalker 3 привлек внимание астрономов своей тревожной яркостью. BlueWalker 3, разработанный AST SpaceMobile, оснащен массивной антенной площадью 700 квадратных футов, что делает его ярче, чем большинство звезд. Первоначально запущенный в сентябре 2022 года, спутник привлек к себе внимание только тогда, когда его антенна развернулась в ноябре, что вызвало беспокойство у астрономов.

Яркость объектов ночного неба измеряется по величине: меньшее число указывает на большую яркость. BlueWalker 3 достиг максимальной яркости 0.4 звездной величины, что нарушило рекомендации Международного астрономического союза. Большой размер спутника, особенно его антенная решетка, способствует его высокой видимости, создавая световое загрязнение, видимое невооруженным глазом.

Команда астрономов, в которую вошли исследователи из Университета Атакамы и Центра защиты темного и тихого неба Международного астрономического союза, провела кампанию наблюдений для оценки воздействия BlueWalker 3 на ночное небо. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, дает количественную оценку эффекта спутника и подчеркивает острую необходимость в стратегиях отслеживания и предотвращения спутниковых помех для наземных телескопов.

BlueWalker 3 вызывает более широкую обеспокоенность астрономов по поводу растущего числа спутников, особенно спутниковых группировок, таких как система Starlink Илона Маска. Распространение спутников на низкой околоземной орбите (НОО) представляет собой серьезную проблему, поскольку все больше и больше компаний планируют запускать группировки. В настоящее время на НОО насчитывается около 5,000 спутников, и ожидается, что в ближайшие годы к ним присоединятся еще тысячи.

Чтобы смягчить потенциальные нарушения, вызванные прогнозируемым увеличением количества спутниковых группировок, астрономы подчеркивают важность активного отслеживания спутников и стратегий предотвращения. Однако точное предсказание положения этих спутников на несколько лет вперед остается сложной задачей.

Поскольку такие компании, как Starlink и Amazon Project Kuiper, планируют запустить еще десятки тысяч спутников, становится ясно, что необходимы срочные меры для защиты целостности наземных наблюдений и сохранения красоты нашего ночного неба.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

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