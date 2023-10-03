Яркость коммерческих спутников на низкой околоземной орбите вызывает беспокойство у астрономов

Прототип спутника BlueWalker 3, запущенный компанией AST SpaceMobile в сентябре 2022 года, стал одним из самых ярких объектов ночного неба. Наблюдения, проведенные исследователями из Центра защиты темного и тихого неба от помех созвездий Международного астрономического союза (CPS), показали, что временами BlueWalker 3 ярче, чем большинство звезд и планет, видимых с Земли. Эти результаты подчеркивают растущую обеспокоенность астрономов по поводу притока частных космических предприятий на низкую околоземную орбиту и потенциального вмешательства в исследования и ночное небо.

Команда CPS отслеживала BlueWalker 3 в течение 130 дней, наблюдая, что его большая антенная решетка площадью почти 700 квадратных футов отражает солнечный свет и вызывает колебания его яркости. Яркость спутника зависит от таких факторов, как его положение по отношению к Солнцу и угол обзора. Наблюдения проводились из нескольких мест по всему миру, включая Чили, США, Мексику, Новую Зеландию, Нидерланды и Марокко.

Зигфрид Эггл, один из соавторов исследования, выразил обеспокоенность тенденцией к появлению более крупных и ярких коммерческих спутников. Хотя эти спутники способствуют улучшению связи, решающее значение имеет сведение к минимуму помех для научных наблюдений. AST SpaceMobile планирует развернуть около 100 спутников широкополосной сотовой связи на основе конструкции BlueWalker 3.

SpaceX, известная своими спутниками Starlink, также подверглась тщательной проверке на предмет их потенциального воздействия на ночное небо. Компания экспериментировала с темными покрытиями, чтобы уменьшить количество отраженного света, но эти усилия имели ограниченный успех. Астрономы утверждают, что необходимо разработать дополнительные стратегии для обхода искусственных созвездий, созданных коммерческими спутниками. Более того, помимо проблем с видимостью, насыщение низкой околоземной орбиты коммерческими спутниками представляет угрозу для радиоастрономии, поскольку эти спутники, в том числе BlueWalker 3, могут мешать наблюдениям радиотелескопа.

Результаты исследования, проведенного CPS, согласуются с результатами отдельного исследования, которое показало, что спутники Starlink излучают непреднамеренное электромагнитное излучение, что создает риск нарушения наблюдений радиотелескопа.

источники:

- Журнал природы

– Центр Международного астрономического союза по защите темного и тихого неба от помех созвездий спутников (CPS)