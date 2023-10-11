Сэкономьте 63 доллара на телескопе Celestron AstroMaster 70AZ: лучший друг новичка

Вы астроном-любитель и хотите начать свое путешествие по наблюдению за звездами? Не смотрите дальше. Amazon Prime Big Deal Days 2023 предлагает вам невероятную скидку на телескоп Celestron AstroMaster 70AZ — фантастический вариант для абсолютных новичков. Благодаря скидке 33% этот телескоп теперь доступен по одной из самых низких цен, которые мы когда-либо видели, что делает его отличным бюджетным выбором.

Телескоп Celestron AstroMaster 70AZ — ахроматический телескоп-рефрактор, идеально подходящий для наблюдения Луны и планет. Он имеет апертуру 70 мм и поставляется с необходимыми аксессуарами, включая искатель с красной точкой, два окуляра и регулируемый штатив. Этот телескоп предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно для новичков или тех, кто хочет вдохновить начинающих астрономов.

Телескоп Celestron AstroMaster 900AZ с фокусным расстоянием 70 мм и диаметром объектива 70 мм обеспечивает четкое изображение ночного неба в компактном и удобном для пользователя исполнении. Два входящих в комплект окуляра обеспечивают увеличение до 90 раз, а встроенная звездочка и ручка панорамирования значительно упрощают обнаружение и отслеживание целей.

Если вы подумываете о покупке этого телескопа или изучаете другие варианты наблюдения за звездами, у нас есть подробные руководства по лучшим телескопам и предложениям телескопов.

Важно отметить, что телескоп Celestron AstroMaster 70AZ может не подойти для наблюдения за дальним космосом или для опытных астрономов, ищущих более мощные модели. Тем, кто ищет альтернативные варианты, мы рекомендуем изучить Celestron StarSense LT 114AZ или Celestron AstroMaster 102AZ, которые предлагают различные функции и возможности в аналогичном ценовом диапазоне.

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Ключевые спецификации:

– Диаметр объектива 70 мм

— фокусное расстояние 900 мм

– Ручной альтазимутальный тип крепления

– Аксессуары: регулируемый штатив, красный точечный искатель и два окуляра.

источники:

— Обзор Celestron AstroMaster 70AZ

– Центр Amazon Prime Day

– Celestron StarSense LT 114AZ

– Целестрон АстроМастер 102AZ