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Наука

НАСА и SpaceX исследуют астероид Психика в рамках новаторской миссии

ByРоберт Эндрю

Октябрь 12, 2023
НАСА и SpaceX исследуют астероид Психика в рамках новаторской миссии

В рамках беспрецедентной миссии НАСА и SpaceX объединили усилия для исследования астероида Психея, одного из первых обнаруженных астероидов. Это уникальное сотрудничество направлено на проведение обширных исследований и исследований астероида, богатого металлами.

Ракета SpaceX Falcon Heavy, запланированная к запуску из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде, будет запускать миссию НАСА Psyche. Названный в честь целевого астероида, «Психея» была выбрана миссией в рамках программы НАСА «Дискавери», целью которой является экономически эффективное исследование Солнечной системы. Первоначально запланированный на 5 октября, запуск был отложен на одну неделю, чтобы завершить проверку параметров двигателей космического корабля «Психея» на холодном азоте.

По данным Университета штата Аризона, Психея выделяется среди астероидов тем, что является 16-м из когда-либо обнаруженных. Итальянский астроном Аннибале де Гаспарис впервые заметил его в 1852 году и назвал в честь древнегреческой богини души.

Высокое содержание металлов в Психее — это то, что больше всего очаровывает астрономов. Вполне возможно, что астероид состоит из металлов из ядра планетезимали, важнейшего строительного блока в формировании планетных систем.

Расположенная на расстоянии более 500 миллионов километров от Земли, Психея представляет собой довольно большое расстояние, которое нужно преодолеть. Миссии «Психея» понадобится около шести лет, чтобы достичь места назначения. Астероид с площадью поверхности около 165,800 XNUMX квадратных километров превосходит площадь суши индийского штата Тамил Наду.

Используя солнечно-электрическую двигательную установку малой тяги, космический корабль миссии «Психея» во время своего путешествия будет использовать пролет Марса и гравитационные маневры. Как только он прибудет к астероиду, он будет проводить научные наблюдения с четырех промежуточных орбит, постепенно приближаясь к астероиду для детального изучения и анализа.

Эта новаторская миссия обещает раскрыть ценную информацию о формировании и составе астероидов, что станет важной вехой в области исследования космоса.

источники:
- НАСА
– Университет штата Аризона

By Роберт Эндрю

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