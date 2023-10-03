Обнародованы эффективные катализаторы конверсии углекислого газа в метан

Исследователи из Университета Цинциннати добились значительного прогресса в разработке эффективных катализаторов для преобразования углекислого газа в метан. Этот прорыв может оказать существенное влияние на искусственный углеродный цикл и помочь решить проблему производства метана.

Ведущий автор исследования Сумьябрата Рой подчеркнул проблемы, связанные с восьмиэтапным путем превращения углекислого газа в метан. Преодоление этих проблем имеет решающее значение для достижения селективного и энергоэффективного производства метана и закрытия искусственного углеродного цикла в значительных масштабах.

Чтобы решить эти проблемы, Рой и его команда разработали полимерные шаблоны с крошечными порами, в которых атомы меди могут располагаться на разных расстояниях. Катализаторы, собранные при комнатной температуре в воде, позволили восстановить углекислый газ до метана на одной стороне ячейки и производить кислород из воды на другой стороне.

Модулируя расстояния между атомами меди, исследователи обнаружили, что они могут снизить энергию, необходимую для ключевых этапов реакции, что приведет к более быстрому химическому превращению. Такое совместное действие соседних атомов меди привело к высокой селективности и эффективности производства метана.

Разработанные катализаторы продемонстрировали одно из наиболее эффективных и быстрых преобразований диоксида углерода в метан на основе электролиза, что представляет собой значительный прогресс как в научном понимании, так и в уровне производительности.

Цзинцзе Ву, соавтор исследования и доцент Университета Цинциннати, подчеркнул, что эти материалы могут сыграть ключевую роль в катализе промышленного внедрения технологии электрохимического восстановления углекислого газа, при условии повышения эффективности преобразования энергии и углерода на системном уровне. адресованы.

Это исследование дает надежду на более чистое и устойчивое производство топлива за счет использования углекислого газа, парникового газа, в качестве сырья. Эффективное преобразование углекислого газа в метан может способствовать сокращению выбросов парниковых газов и стимулированию развития более экологически чистых промышленных процессов.

Источник: [Университет Цинциннати](example.com).