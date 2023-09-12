Как растения колонизировали континенты: знаковое событие в истории Земли

Растения стали настолько повсеместно присутствовать на суше, что трудно представить время, когда их не существовало. Однако на протяжении большей части истории Земли на суше не было жизни или, по крайней мере, растений. Лишь около 400 миллионов лет назад появились наземные растения, что является относительно недавним явлением по сравнению с 4-миллиардной историей жизни на Земле.

Хотя цианобактерии были первыми организмами, которые радикально изменили мир, насыщая планету кислородом посредством фотосинтеза, именно появление наземных растений оказало наибольшее влияние в течение следующих двух миллиардов лет. Эти эволюционные инновации можно лучше всего понять, изучив их связь с цианобактериальными предшественниками и их связь с пятью элементами, из которых состоят все живые существа: водородом, кислородом, углеродом, азотом и фосфором.

Чтобы понять значение растений, колонизирующих континенты, важно рассмотреть мир, в котором они появились. Океаны 400 миллионов лет назад не сильно отличались от сегодняшних, а тропический климат простирался от полюса до полюса. Позвоночные и беспозвоночные животные кочевали по морям, а континенты, находясь в разных местах, по размерам были схожи со своими современными собратьями.

Химический состав древнего океана был похож на сегодняшний, и это имеет решающее значение для понимания масштабов перехода на сушу. Цианобактерии, населявшие океаны до растений, играли жизненно важную роль в пищевых цепях океана, производя кислород посредством фотосинтеза. Азот, водород и кислород являются основными элементами для всех живых существ, и они поставлялись организмам древнего океана через цианобактерии и другие микроорганизмы, которые могли фиксировать азот из воздуха.

Однако фиксация азота, процесс, посредством которого организмы преобразуют атмосферный азот в полезную форму, была и остается ключевым ограничением доступности азота в океане. Это ограничение сбивало с толку ученых на протяжении десятилетий, поскольку азот должен стать доступным для других организмов, как только цианобактерии умрут и разложатся. Нехватку азота в океане потенциально можно объяснить ограниченной доступностью фосфора, железа и молибдена — элементов, полученных из горных пород, необходимых для роста азотфиксирующих организмов.

В этом контексте миграция фотосинтезирующих организмов на сушу стала преобразующим событием. Наземные растения получили доступ к обильному солнечному свету для фотосинтеза и новому спектру ресурсов, предлагаемых землей. Этот переход из океана на континенты позволил растениям процветать и необычным образом изменять ландшафт Земли.

Заселение континентов растениями стало одним из самых значительных событий в истории Земли, определившим будущее жизни на нашей планете. Понимая связи между растениями, цианобактериями и фундаментальными элементами жизни, мы получаем ценную информацию о прошлом и заглядываем в будущее нашей взаимосвязанной планеты.

Определения:

– Цианобактерии: фотосинтезирующие бактерии, насыщающие кислородом атмосферу Земли.

– Фиксация азота: процесс, посредством которого определенные организмы преобразуют атмосферный азот в форму, которую могут использовать другие организмы.

– Фосфор, железо и молибден: элементы горного происхождения, необходимые для роста азотфиксирующих организмов.

источник:

Пордер, С. (2023). Элементаль: как пять элементов изменили прошлое Земли и будут формировать наше будущее. Издательство Принстонского университета.