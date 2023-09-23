Миссия НАСА доставила на Землю образцы астероидов для изучения и планетарной защиты

Ученые давно размышляли над возможностью того, что жизнь на Земле возникла из космических камней, несущих строительные блоки жизни. Недавние открытия подтвердили эту теорию, поскольку первые образцы астероидов, доставленные на Землю японскими зондами, содержали урацил — соединение, обнаруженное в нашей ДНК. Однако изучение астероидов выходит за рамки поиска истоков жизни и уделяет значительное внимание планетарной защите.

Одним из таких представляющих интерес астероидов является Бенну, небольшой объект, который считается фрагментом более крупного небесного тела. Бенну диаметром 500 метров приближается к Земле каждые шесть лет и представляет собой потенциальную угрозу столкновения. Существует небольшая вероятность, оцениваемая в 1 к 2,700, что он может столкнуться с нашей планетой в 2182 году, что приведет к катастрофическим последствиям.

Чтобы собрать ценную информацию о составе Бенну и потенциальных способах изменения его траектории, НАСА запустило миссию OSIRIS-REx в 2016 году. Достигнув Бенну в 2018 году, космический корабль три года назад использовал свою вакуумную палку для сбора образцов астероидной пыли и гальки.

Теперь НАСА готовится доставить эти драгоценные образцы обратно на Землю. Космический корабль OSIRIS-REx пролетит мимо Земли и выпустит капсулу, содержащую около 250 граммов астероидного материала, что сделает ее крупнейшим образцом, когда-либо собранным с астероида. Капсула раскроет парашют и приземлится в пустыне штата Юта в США 24 сентября.

После проверки безопасности образец будет доставлен во временную чистую лабораторию на полигоне. Оттуда в понедельник утром запечатанный контейнер с образцами обломков будет доставлен самолетом в Хьюстон для дальнейшего анализа.

Усилия НАСА по планетарной защите продолжаются предстоящей миссией «Психея», запуск которой намечен на начало октября. Эта миссия будет нацелена на другой астероид, также называемый Психея.

Изучая астероиды, подобные Бенну, и разрабатывая стратегии, позволяющие изменить их траекторию, ученые стремятся улучшить наше понимание состава и поведения этих небесных тел. Эти знания помогут защитить нашу планету от потенциальных катастрофических воздействий.

источники:

– Миссия НАСА OSIRIS-REx: https://www.nasa.gov/osiris-rex

– Астероид Бенну: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/101955-bennu/overview/

– Факты миссии OSIRIS-REx: https://www.space.com/osiris-rex.html