Редкое «кольцевое» солнечное затмение можно будет увидеть в островных сообществах

В субботу жители островов Британской Колумбии получат возможность стать свидетелями редкого «кольцевого» солнечного затмения. Термин «кольцевой» происходит от латинского слова «annulus», что означает форму кольца. Однако эффект «огненного кольца», когда внешний край Солнца светится из-за Луны, в этом регионе не будет виден. Вместо этого зрители увидят форму полумесяца или ногтя, образующуюся на солнце во время мероприятия.

Затмение произойдет примерно с 8 утра до примерно 10:30. Луна будет постепенно закрывать Солнце, создавая на его поверхности форму полумесяца. Пиковый эффект в Виктории ожидается в 9:19 утра.

Рэнди Энкин, президент Центра Виктории Королевского астрономического общества Канады, объяснил, что Луна не будет полностью блокировать солнечные лучи, поскольку она недостаточно велика для этого. Он сравнил это с изображением луны, сидящей посреди Солнца. Энкин также сообщил, что полное затмение, при котором Солнце полностью закроется, произойдет 8 апреля 2024 года.

Энкин выразил оптимизм по поводу ясных условий наблюдения за затмением, заявив, что тонкие облака не должны представлять проблемы, пока виден солнечный диск. Однако он настоятельно советовал не смотреть прямо на Солнце во время кольцевого затмения.

В случае, если сертифицированные очки для наблюдения за солнцем недоступны, Энкин предложил использовать «метод проецирования», стоя спиной к затмению и используя бинокль, дуршлаг или лист бумаги с отверстиями для проецирования изображения. Он подчеркнул важность отказа от импровизации с очками сварщика или подобными материалами.

Островные общины в Британской Колумбии смогут наблюдать затмение, закрыв примерно 80% Солнца, что приведет к форме полумесяца. Виктория, в частности, считается лучшим местом в Канаде, где можно наблюдать кольцевое затмение. Ожидается, что такие места, как Клевер-Пойнт, Кэттл-Пойнт и гора Толми, станут популярными местами для просмотра.

Для тех, кто заинтересован в участии в мероприятии, посвященном затмению, Астрофизическая обсерватория «Друзья Доминиона» проведет его с 8 до 10 утра в Центре Вселенной 14 октября. Билеты и дополнительную информацию можно найти на сайте centeroftheuniverse.org/events. .

источники:

– Колонист Times: «Редкое «кольцеобразное» солнечное затмение можно будет увидеть на острове Ванкувер в субботу» (источник)