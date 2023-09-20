Древнее деревянное сооружение возрастом более 475,000 XNUMX лет обнаружено в Африке

Исследователи обнаружили на берегу реки Каламбо в Замбии и Танзании старейшее известное деревянное строение в мире. Этой структуре, возраст которой, по оценкам, превышает 475,000 XNUMX лет, она возникла еще до появления современных людей. Расположение бревен было выполнено путем формования двух бревен с помощью острых каменных инструментов и, возможно, служило дорожкой или платформой для предков человека, живших в этом районе.

Следы на бревнах указывают на то, что их разрезали, рубили и скоблили с помощью различных каменных инструментов, найденных на этом месте. Бревно ивы лежит на другом бревне, закрепленном большой выемкой в ​​форме перевернутой буквы U. Профессор Ларри Барэм, ведущий археолог из Ливерпульского университета, считает, что сооружение могло быть частью дорожки, фундаментом для платформы или даже местом для хранения или укрытия.

Возраст деревянных предметов, обнаруженных на этом месте, составлял не менее 476,000 XNUMX лет, то есть задолго до появления Homo sapiens. Вполне вероятно, что эту структуру создал Homo heidelbergensis, предшественник современного человека. Это открытие имеет важное значение, поскольку древесина редко сохраняется в течение столь длительного периода времени, но заболоченные отложения на водопаде Каламбо помогли сохранить древесину.

Помимо бревенчатой ​​конструкции, были найдены и другие деревянные предметы, в том числе палка-копалка, клин, расколотая ветка, которая, возможно, была частью ловушки, и бревно, разрезанное с обоих концов. Эти результаты позволяют предположить, что древние люди использовали крупномасштабные материалы, такие как камень и дерево, для формирования и преобразования окружающей среды.

Исследователи планируют продолжить раскопки на этом месте и надеются работать с правительством Замбии, чтобы водопад Каламбо был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Доктор Соня Харманд из Университета Стоуни-Брук назвала это открытие новаторским, подчеркнув его ценность для улучшения нашего понимания использования органических материалов на ранних этапах эволюции человека.

источники:

– Ливерпульский университет, профессор Ларри Бархэм

– Университет Аберистуита

– Университет Стоуни-Брук, доктор Соня Харманд

– Университет Рединга, доктор Аннемике Милкс