Древние деревянные инструменты, найденные в Замбии, датируются почти полумиллионом лет назад

Археологи раскопали деревянные инструменты на участке недалеко от водопада Каламбо в Замбии, обнаружив, что поселение намного старше, чем считалось ранее. Журналы датируются примерно 476,000 XNUMX лет назад и предшествуют появлению Homo sapiens на Земле. Четыре деревянных инструмента, обнаруженные на этом месте, включают ветку с надрезом, обрезанное бревно, палку-копалку и клин.

Это открытие свидетельствует о том, что древние люди использовали свой интеллект, воображение и навыки для создания чего-то нового и большого из дерева. Напротив, самые старые известные окаменелости Homo sapiens датируются примерно 300,000 XNUMX лет назад, что делает постройку на водопаде Каламбо намного старше.

Это место было раскопано более 50 лет назад, но недавний люминесцентный анализ загрязненных древесиной отложений выявил истинный возраст этого места. Обычно в таких древних местах древесина гнила бы, но заболоченный строительный материал на водопаде Каламбо сохранялся на протяжении сотен тысяч лет.

Хотя неясно, какой вид гомининов построил это место, ископаемые данные свидетельствуют о том, что Homo heidelbergensis, появившийся около 600,000 XNUMX лет назад, населял этот регион в то время. Недавние находки дают археологам ценную информацию об эволюции человека и отодвигают сроки строительства сооружений.

Деревянные инструменты и конструкции столь древних времен являются редкими открытиями из-за быстрого гниения древесины. Предыдущие находки включают построенную неандертальцами стену сталагмитов во французской пещере возрастом 176,000 100,000 лет, а также модифицированный деревянный предмет возрастом от 200,000 476,000 до XNUMX XNUMX лет, найденный в Южной Африке. Однако деревянное сооружение возрастом XNUMX XNUMX лет на водопаде Каламбо демонстрирует возможность существования структур, существовавших в течение прошедших тысячелетий, которые еще не были обнаружены.

Хотя вопросы относительно назначения переплетенных бревен остаются, исследователи предполагают, что они могли служить фундаментом конструкции, дорожки или приподнятой платформы в периодически затопляемой зоне. Открытие также позволяет предположить, что группа, ответственная за строительство, не была кочевником, поскольку они приложили усилия для создания прочных сооружений.

Результаты получены в результате проекта «Глубокие корни человечества» Ливерпульского университета, который исследует технологические достижения в южной и центральной Африке, которые повлияли на эволюцию гомининов и появление первых людей между 500,000 300,000 и XNUMX XNUMX лет назад. Возможно, проекту придется пересмотреть свои сроки в свете открытия этого древнего сооружения.

источники:

– Ларри Барэм, Ливерпульский университет

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