Почему в нашей Солнечной системе нет горячих юпитеров: новое исследование предлагает объяснение

Новое исследование пролило свет на то, почему в нашей солнечной системе нет горячих юпитеров, в отличие от многих других экзопланетных систем. Горячие Юпитеры — это большие газовые планеты-гиганты, которые вращаются очень близко к своей звезде, с орбитальными периодами порядка дней. Было обнаружено, что эти планеты относительно распространены, особенно вокруг звезд красных карликов. Однако они менее распространены вокруг звезд, подобных Солнцу, и данное исследование было направлено на выяснение причин этого явления.

Исследователи проанализировали выборку из 382 звезд, подобных Солнцу, из Калифорнийского исследования наследия, изучив такие факторы, как металличность и возраст звезд. Из этой выборки они определили 46 звезд, у которых были газовые планеты-гиганты. Эти планеты были далее разделены на горячие Юпитеры и холодные Юпитеры, периоды обращения которых составляют порядка лет.

Исследование выявило несколько интересных результатов. Во-первых, было замечено, что холодных Юпитеров было больше, чем горячих, что отличается от планетных систем вокруг красных карликов. Кроме того, было обнаружено, что более молодые звезды с большей вероятностью содержат горячие Юпитеры, чем более старые звезды.

Используя эти данные, исследователи построили байесовскую модель горячих юпитеров, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу. Они обнаружили, что частота появления горячих юпитеров уменьшается по мере старения звезд, при этом снижение наблюдается примерно через 6 миллиардов лет, что считается серединой жизни звезды. Это говорит о том, что, хотя орбиты холодных Юпитеров остаются стабильными на протяжении миллиардов лет, орбиты горячих Юпитеров со временем дестабилизируются, что в конечном итоге приводит к их разрушению, поскольку они поглощаются своей родительской звездой.

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что на ранних стадиях развития нашего Солнца вряд ли был горячий Юпитер, поскольку нет никаких доказательств, подтверждающих это. Если бы горячий Юпитер действительно существовал в молодое время нашего Солнца, он бы уничтожил все меньшие миры в непосредственной близости от него. Это исследование подчеркивает уникальность нашей Солнечной системы и подчеркивает, что горячие Юпитеры редко встречаются вокруг звезд среднего возраста, таких как наше Солнце.

Поскольку ученые продолжают исследовать и открывать планетные системы, вполне возможно, что мы можем столкнуться со звездными системами, более похожими на нашу, что обеспечит более глубокое понимание диапазона экзопланет во Вселенной.

Ссылка: Миядзаки, Шота и Масуда, Кенто. «Доказательства того, что частота появления горячих юпитеров вокруг звезд, подобных Солнцу, уменьшается с возрастом звезды». Препринт arXiv arXiv:2309.14605 (2023).