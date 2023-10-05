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Наука

Старые звезды демонстрируют отсутствие горячих юпитеров

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Старые звезды демонстрируют отсутствие горячих юпитеров

Исследователи обнаружили, что горячие Юпитеры, газовые гиганты, обращающиеся вокруг своей звезды за считанные дни, не часто встречаются вокруг старых звезд, подобных Солнцу. Исследование, в ходе которого была проанализирована выборка из 382 солнцеподобных звезд, показало, что более молодые звезды с большей вероятностью имеют горячие Юпитеры, чем более старые звезды. Исследователи создали байесовскую модель на основе своей выборки и обнаружили, что частота появления горячих юпитеров снижается примерно в середине жизни звезды, что позволяет предположить, что их орбиты со временем дестабилизируются, что приводит к их поглощению звездой.

Это открытие помогает объяснить, почему в нашей Солнечной системе нет горячего Юпитера. Хотя горячие Юпитеры в целом распространены, они редко встречаются вокруг звезд среднего возраста, таких как наше Солнце. Исследование также подчеркивает уникальность нашей солнечной системы, поскольку солнцеподобные звезды относительно редки во Вселенной, а большинство планет вращаются вокруг красных карликов.

Исследование пролило свет на типы экзопланет, встречающихся в различных звездных системах. По мере расширения нашего понимания планетных систем мы можем открыть больше звездных систем, похожих на нашу, что поможет нам лучше понять большое разнообразие существующих планет.

Источник: Вселенная сегодня

By Роберт Эндрю

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