Старые звезды демонстрируют отсутствие горячих юпитеров

Исследователи обнаружили, что горячие Юпитеры, газовые гиганты, обращающиеся вокруг своей звезды за считанные дни, не часто встречаются вокруг старых звезд, подобных Солнцу. Исследование, в ходе которого была проанализирована выборка из 382 солнцеподобных звезд, показало, что более молодые звезды с большей вероятностью имеют горячие Юпитеры, чем более старые звезды. Исследователи создали байесовскую модель на основе своей выборки и обнаружили, что частота появления горячих юпитеров снижается примерно в середине жизни звезды, что позволяет предположить, что их орбиты со временем дестабилизируются, что приводит к их поглощению звездой.

Это открытие помогает объяснить, почему в нашей Солнечной системе нет горячего Юпитера. Хотя горячие Юпитеры в целом распространены, они редко встречаются вокруг звезд среднего возраста, таких как наше Солнце. Исследование также подчеркивает уникальность нашей солнечной системы, поскольку солнцеподобные звезды относительно редки во Вселенной, а большинство планет вращаются вокруг красных карликов.

Исследование пролило свет на типы экзопланет, встречающихся в различных звездных системах. По мере расширения нашего понимания планетных систем мы можем открыть больше звездных систем, похожих на нашу, что поможет нам лучше понять большое разнообразие существующих планет.

Источник: Вселенная сегодня