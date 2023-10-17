Палеонтологическое тематическое искусство: сотрудничество человеческих и технологических навыков

Искусство на тему палеонтологии развивается в результате сотрудничества художников-людей и цифровых инструментов. Традиционные палеохудожники, создающие искусство без помощи технологий, становятся редкостью в этой области. Один из таких художников, Ян Вризен, специализируется на создании доисторических фонов для музейных экспонатов и работал с такими учреждениями, как Денверский музей природы и науки и Американский музей естественной истории.

Несмотря на свой 81-летний возраст, Вризен продолжает выполнять заказы для тех, кто ценит его талант воображать далекое прошлое. Он сотрудничает с геологами и палеонтологами, создавая нарисованные вручную сцены, оживляющие древние пейзажи. Недавно Вризен завершил пару картин, изображающих знаменитый карьер окаменелостей, каким он был 150 миллионов лет назад, и сцену из юрской формации Моррисон, как она, вероятно, выглядела 145 миллионов лет назад.

Эти картины были заказаны геологом Бобом Рейнольдсом, который хотел подарить их некоммерческой организации «Друзья хребта динозавров». Картины демонстрируют древние пейзажи, которые вдохновили усилия организации по сохранению, целью которой является защита ископаемых мест и предоставление образовательных программ для общественности.

Новые картины будут выставлены в Центре открытий Dinosaur Ridge, что позволит посетителям представить, какой была эта местность, когда она была населена динозаврами. Хребет динозавров, приобретенный Открытым пространством округа Джефферсон в 1973 году, обозначен как Национальная природная достопримечательность района окаменелостей Моррисона.

Ян Вризен — канадский художник, который сейчас проживает в Миннесоте со своей женой и домашними животными. Его набег на палеоискусство начался в 1970-х годах, когда он возглавил проект в Королевском музее Британской Колумбии. С тех пор он получил признание в этой области.

Хотя Фризен предпочитает традиционные методы искусства, он признает влияние технологий в своей области. Он шутит о том, что он «неандерталец», когда дело касается работы на компьютере, но понимает, что цифровые навыки в отрасли все больше ценятся.

В целом, искусство на тему палеонтологии становится результатом сотрудничества между человеческим творчеством и цифровыми инструментами, что позволяет таким художникам, как Ян Вризен, оживить далекое прошлое своим талантом и воображением.

источники:

– Друзья хребта динозавров (PRNewswire)

– Центр изучения хребта динозавров