Нобелевская премия по физике 2023 года: исследование динамики электронов с помощью аттосекундных импульсов

Нобелевская премия по физике 2023 года была присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анне Л'Уилье за ​​новаторские исследования экспериментальных методов генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе. Лауреаты этого года внесли свой вклад в разработку новых инструментов, которые позволяют нам исследовать мир электронов внутри атомов и молекул.

Исследователи продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света длительностью в аттосекунды (равных 1×10⁻¹⁸ секунды), которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию. Эти импульсы света дают изображения процессов, происходящих внутри атомов и молекул.

Открытие Анной Л'Юйе в 1987 году различных обертонов света при передаче инфракрасного лазерного света через благородный газ заложило основу для последующих открытий. Пьеру Агостини удалось получить последовательные световые импульсы длительностью всего 250 аттосекунд, а Ференцу Краусу удалось выделить одиночный световой импульс длительностью 650 аттосекунд. Их эксперименты открыли дверь к исследованию процессов, которые раньше было невозможно проследить.

Это исследование имеет важное значение в различных областях, включая электронику и медицинскую диагностику. В электронике понимание и контроль поведения электронов в материале имеют решающее значение, а аттосекундные импульсы могут дать ценную информацию. Кроме того, аттосекундные импульсы можно использовать для идентификации различных молекул, что делает их полезными в медицинской диагностике.

Нобелевская премия по физике 2023 года признает важность аттосекундной физики и ее потенциальных приложений для раскрытия механизмов, управляемых электронами. Это исследование проложило путь к дальнейшему продвижению в нашем понимании микроскопического мира и открывает перспективы для будущих технологических разработок.

источники:

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/physicals/2023/summary/)

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/physicals/2023/press-release/)

Нобелевская премия по химии 2023 года: открытие и синтез квантовых точек

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена Мунги Дж. Бавенди, Луи Э. Брусу и Алексею И. Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Эти наночастицы, настолько крошечные, что их размер определяет их свойства, произвели революцию в области нанотехнологий.

Свойства элементов обычно определяются количеством электронов, которыми они обладают. Однако когда материя уменьшается до наноразмеров, возникают квантовые явления, которые определяются размером материи. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года успешно создали частицы, известные как квантовые точки, которые обладают удивительными и необычными свойствами, в том числе разным цветом в зависимости от их размера.

Работа Алексея Екимова в начале 1980-х продемонстрировала квантовые эффекты, зависящие от размера, в цветном стекле, где размер частиц влиял на цвет стекла посредством квантовых эффектов. Позже Луи Брюс доказал квантовые эффекты, зависящие от размера частиц, свободно плавающих в жидкости. Мунги Бавенди произвел дальнейшую революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего появились почти идеальные частицы, которые можно было использовать в различных приложениях.

Квантовые точки сейчас широко используются в нанотехнологиях, освещая мониторы компьютеров и экраны телевизоров. Они также усиливают свет некоторых светодиодных ламп и используются биохимиками и врачами для картирования биологических тканей. Потенциальные применения квантовых точек все еще изучаются, включая гибкую электронику, крошечные датчики, более тонкие солнечные элементы и зашифрованную квантовую связь.

Нобелевская премия по химии 2023 года подчеркивает преобразующее влияние квантовых точек и их вклад в различные области. Благодаря новаторским исследованиям Бавенди, Брус и Екимова эти крошечные частицы приносят значительную пользу человечеству и открывают новые возможности для технического прогресса.

источники:

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/)

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/)