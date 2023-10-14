Новолуние создает кольцевое солнечное затмение, видимое на юго-западе США и в Латинской Америке

Новолуние, которое произойдет в субботу, 14 октября, приведет к кольцевому солнечному затмению, которое будет видно на юго-западе США и в нескольких регионах Латинской Америки. Военно-морская обсерватория США сообщает, что затмение будет видно в первую очередь в Колумбии и Бразилии, а также на юге Мексики, в Центральной Америке и на севере Южной Америки.

Новолуние происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, что приводит к выравниванию, известному как соединение. Во время этого соединения Луна пройдет перед Солнцем, отбрасывая тень на Землю и вызывая солнечное затмение. Существует два основных типа солнечных затмений: полное и кольцевое. При полном затмении Луна полностью закрывает Солнце, тогда как при кольцевом затмении Луна кажется немного меньше Солнца, оставляя по краю световое кольцо.

Причина различных типов затмений заключается в том, что орбита Луны вокруг Земли имеет эллиптическую, а не круговую форму. Это означает, что Луна может находиться ближе или дальше от Земли, изменяя ее видимый размер на небе. Одно заметное визуальное различие между кольцевыми и полными затмениями заключается в том, что во время кольцевого затмения яркость светового кольца вокруг Луны не позволяет наблюдателям видеть солнечную корону, часть солнечной атмосферы.

Крайне важно безопасно наблюдать солнечные затмения. Никогда не смотрите прямо на солнце без надлежащего защитного оборудования, например очков с фильтром, специально предназначенных для наблюдения за солнцем. Взгляд на солнце через оптические приспособления без одобренных солнечных фильтров может привести к серьезному повреждению глаз. Чтобы безопасно наблюдать затмение, используйте одобренное оборудование или спроецируйте изображение затмения на большую плоскую поверхность с помощью телескопа или бинокля.

Кольцевое затмение сначала будет видно на западном побережье Орегона, недалеко от Юджина, а затем переместится через континент в юго-восточном направлении. Его можно будет увидеть в различных местах, таких как Невада, Юта, Колорадо, Аризона, Нью-Мексико и Техас в США. Затем он переместится в Мексику и продолжит путь через Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и различные части Бразилии.

Наблюдение за этим природным явлением предоставит уникальную возможность увидеть выравнивание Солнца, Луны и Земли и испытать чудеса наших небесных соседей.

источники:

– Военно-морская обсерватория США

- НАСА