Двойное небесное удовольствие: солнечное и лунное затмения в октябре 2023 года

В октябре звездочетов ждут поистине завораживающие впечатления, поскольку они смогут стать свидетелями не одного, а двух небесных событий. И солнечное затмение (Сурья Грахан), и лунное затмение (Чандра Грахан) должны произойти в октябре 2023 года. Затмения — это природные явления, которые происходят, когда одно астрономическое тело блокирует свет от другого тела или к нему.

Во-первых, 14 октября 2023 года произойдет кольцевое солнечное затмение. Это происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на части Земли. Во время этого конкретного затмения Солнце образует огненное кольцо вокруг Луны. Это явление известно как кольцевое солнечное затмение, которое происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли, кажется меньше Солнца и не полностью его закрывает. В результате луна выглядит как темный диск поверх более крупного и яркого диска, создавая эффект кольца.

Кольцевое солнечное затмение начнется в 11:29 14 октября 2023 года (Нью-Дели) и завершится в 11:34 того же дня. Тем, кому посчастливилось стать его свидетелями, оно представит захватывающее зрелище.

Кроме того, 2023-28 октября произойдет лунное затмение, последнее в 29 году. Лунное затмение происходит, когда Луна уходит в тень Земли. Во время этого события поверхность Луны может казаться темной или красноватой.

Лунное затмение начнется 28 октября 2023 года в 11:31 (Нью-Дели) и закончится в 3:36 утра 29 октября 2023 года. Такая продолжительная продолжительность предоставляет заядлым наблюдателям за небом прекрасную возможность наблюдать и оцените небесное зрелище.

Обязательно отметьте эти астрономические события в своем календаре и приготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Определения:

– Солнечное затмение: природное явление, которое происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на части Земли.

– Лунное затмение: небесное событие, которое происходит, когда Луна входит в тень Земли.

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