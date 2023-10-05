В 2023 году Канаду испытает частичное солнечное затмение

Канада станет свидетелем частичного солнечного затмения 14 октября 2023 года, когда кольцевое солнечное затмение пройдет по узкой тропе суши от Орегона в США до побережья Натала в Бразилии. В зависимости от местоположения в Канаде затемнение солнца будет достигать 85%, что приведет к заметному затемнению дня.

Кольцевое затмение отличается от полного солнечного затмения. Во время кольцевого затмения Луна кажется меньше и не полностью закрывает Солнце, создавая вокруг Луны яркое «огненное кольцо». Полное кольцеобразное зрелище можно увидеть только из мест на пути кольцеобразности, где Луна пересекает центр Солнца. В Западной Канаде наблюдатели могут ожидать частичное затмение, при котором более 50% площади Солнца будет покрыто Луной.

Продолжительность и максимальный охват затмения будут варьироваться в зависимости от местоположения. Например, в Виктории, Британская Колумбия, затмение продлится с 8:07 до 10:38, с максимальным охватом в 9:19. Ванкувер, Принс-Джордж, Уайтхорс, Летбридж, Калгари, Эдмонтон, Саскатун, Регина, Виннипег, Частное солнечное затмение в разное время также пройдут в Тандер-Бей, Виндзоре, Лондоне, Торонто, Оттаве, Монреале, Квебеке, Фредериктоне, Галифаксе, Шарлоттауне и Сент-Джонсе.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, необходимо использовать специальные солнечные фильтры, специально предназначенные для наблюдения солнечного затмения. Глядя прямо на солнце без надлежащей защиты, вы можете повредить глаза. Подлинные солнечные очки можно приобрести в местных RASC/научных центрах или в магазинах с хорошей репутацией. Альтернативно вы можете создать проектор-обскуру или использовать сварочную маску с рейтингом линз 14.

Различные просмотровые вечеринки будут организованы по всей Канаде региональными центрами RASC, научными центрами и факультетами физики университетов. Эти мероприятия предоставят возможность наблюдать затмение через солнечные телескопы, а на большинстве площадок будут раздаваться бесплатные очки для наблюдения за затмением. Некоторые рекомендуемые места для наблюдения за затмением включают парк Маунт-Толми в Виктории, Science World и факультет физики и астрономии UBC в Ванкувере, а также обсерваторию RASC в TELUS World of Science в Эдмонтоне.

Обязательно проверьте погодные условия и подробную информацию о конкретных событиях в вашем районе, чтобы в полной мере насладиться этим редким небесным явлением.

источники:

– НАСА/Обри Джеминьяни

– Великое американское затмение

– Управление морского альманаха Его Величества

- НАСА

– Веб-сайт времени и даты