Скрытый подземный океан может быть ответственен за «замедленные» землетрясения

Ученые сделали потрясающее открытие в Новой Зеландии — скрытый подземный океан, который может вызывать загадочные «замедленные» землетрясения в северном регионе страны. Считается, что этот подземный океан является частью массивного вулканического региона, образовавшегося более 125 миллионов лет назад. Исследуя эти сейсмические события, учёный из отдела геофизики Техасского университета наткнулся на этот скрытый океан на дне морского дна. Используя лодку, буксирующую 3D-сейсмический датчик, учёный смог глубоко изучить местность и обнаружил, что вода застряла среди толстых отложений.

Это открытие пролило некоторый свет на возникновение землетрясений в Новой Зеландии. В стране происходят «медленные» землетрясения, также известные как медленные скольжения, которые могут длиться несколько дней. Считается, что Тихоокеанская тектоническая плита, особенно зона субдукции Хикуранги, в которой содержится больше воды по сравнению с другими регионами, может быть ответственна за эти странные сейсмические события.

Этот прорыв предоставляет ценную информацию для понимания землетрясений. Изучая этот скрытый подземный океан и его влияние на линии разломов, ученые надеются лучше понять, как генерируются землетрясения и как их можно предсказать в будущем. Планируется взять больше проб с территории и провести дальнейшие исследования для более детального изучения воды.

Это открытие подтвердило предыдущие гипотезы и компьютерное моделирование, но полевые эксперименты для их проверки в масштабах тектонической плиты были проведены ограниченно. Результаты этого исследования будут способствовать нашим знаниям о геологических процессах, которые формируют нашу планету, и помогут нам лучше защищать уязвимые регионы от разрушительных последствий землетрясений.

источники:

– Кафедра геофизики Техасского университета

— Пексели