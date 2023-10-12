Обширные воздушные ливни Cosmic-Ray наблюдались с помощью Subaru HSC

Космические лучи, энергетические частицы из космоса, до сих пор до конца не изучены. Определение их происхождения и свойств является актуальной задачей астрофизики. Был разработан новый метод с использованием кремниевого детектора изображения Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) для наблюдения обширных атмосферных ливней (EAS), индуцированных космическими лучами высокой энергии. ШАЛ возникают, когда первичные космические лучи взаимодействуют с ядрами атмосферы, образуя ливни вторичных частиц. Subaru HSC в сочетании с матрицей поверхностных детекторов позволяет измерять отдельные вторичные частицы и детально изучать свойства ШАЛ.

Для наблюдения ШАЛ использовались различные методы, включая обнаружение флуоресцентного света и радиоизлучения, а также использование матриц поверхностных детекторов. Эти массивы измеряют время прибытия и плотность вторичных частиц на уровне земли, чтобы восстановить информацию о первичных космических лучах. Однако традиционные поверхностные детекторы не могут измерять свойства отдельных частиц.

Subaru HSC, расположенный на вершине Маунакеа на Гавайях, является крупнейшим детектором кремниевых изображений на высоте более 4200 метров. Обычно он используется для наблюдения за далекими звездами и галактиками, но был перепрофилирован для наблюдения за частицами ШАЛ. В стандартном режиме HSC делает снимки с выдержкой 150–200 секунд. На этих изображениях иногда видно необычно большое количество совмещенных треков, что указывает на присутствие ШАЛ. Эти случайные наблюдения позволили разработать метод идентификации событий ШАЛ в данных HSC.

Построив модель для оценки фоновой скорости случайно направленных частиц, можно сравнить количество треков на изображении, чтобы определить, наблюдался ли ШАЛ. Этот новый метод обещает дальнейшие исследования космических лучей высоких энергий и их свойств.

источники:

– Природа связи – «Наблюдение обширных воздушных потоков космических лучей с помощью камеры Hyper Suprime-Cam на телескопе Субару»

– Журнале Geophysical Research Letters – «Обширные воздушные ливни, наблюдаемые в ходе эксперимента с решеткой телескопов»

– Физический обзор D – «Наблюдение обширных воздушных ливней обсерваторией Пьера Оже»