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Эйнштейнтурм: сохранение солнечной обсерватории, построенной на основе теорий Эйнштейна

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Эйнштейнтурм: сохранение солнечной обсерватории, построенной на основе теорий Эйнштейна

После годичной реконструкции Эйнштейнтурм (Башня Эйнштейна) недалеко от Берлина была вновь открыта для публики. Башня, расположенная на Телеграфном холме в Потсдаме, была построена между 1920 и 1922 годами с целью обоснования теории относительности Альберта Эйнштейна. Башня, спроектированная архитектором Эрихом Мендельсоном в сотрудничестве с астрономом Эрвином Финли-Фрейндлихом, уже давно привлекает как энтузиастов архитектуры, так и астрофизиков.

Уникальный дизайн башни, напоминающий «неуклюжий космический корабль», представляет собой аморфную структуру без прямых углов и изогнутую деревянную лестницу. В нем находится сложная система зеркал и линз, которые направляют солнечный свет от телескопов на крыше к спектрографу и лабораториям наблюдения в подвале. Несмотря на свое историческое значение, башня до сих пор функционирует как действующая солнечная обсерватория, в основном используемая для изучения солнечных магнитных полей.

Проект реконструкции был направлен на сохранение башни для будущих поколений путем герметизации трещин, устранения чрезмерной сырости и сохранения куполообразной цинковой крыши, сохраняя при этом ее подлинность. Хаген Мехмель, инженер проекта, назвал это сооружение «фантастической скульптурой», но признал его проблемы с точки зрения структурного проектирования.

Хотя сам Эйнштейн не проявлял особого энтузиазма по поводу здания, Эйнштейновская башня сыграла решающую роль в изучении общей теории относительности Эйнштейна. Это помогло проверить предсказание теории о «красном смещении» — небольшом движении спектральных линий в гравитационном поле Солнца. Сегодня башня продолжает использоваться для обучения студентов, а также разработки и тестирования приборов для новых солнечных телескопов.

Чтобы предоставить больше информации об Эйнштейнтурме, была запущена цифровая выставка для посетителей, которые в основном будут рассматривать башню снаружи. После реконструкции башня находится в лучшем состоянии, чем во время ее открытия почти столетие назад. Благодаря своему уникальному сочетанию архитектурного и научного значения, Эйнштейнтурм является свидетельством непреходящего наследия новаторских теорий Эйнштейна.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]

By Вики Ставропулу

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