На астрономические наблюдения повлиял яркий спутник

Исследователи из Кентерберийского университета (Калифорния) обнаружили, что запущенный в прошлом году спутник вызывает трудности при проведении астрономических наблюдений из-за своей чрезмерной яркости. Это открытие имеет важное значение как для астрономов, так и для широкой публики.

Рассматриваемый спутник, известный как BlueWalker 3, был выведен на орбиту в сентябре прошлого года как часть прототипа сети систем мобильной связи. Однако после запуска он был идентифицирован как один из самых ярких объектов на небе. В течение последних 130 дней группа международных исследователей, в том числе из Калифорнийского университета, внимательно следила и изучала спутник.

В ходе своих наблюдений исследователи выявили внезапное увеличение яркости BlueWalker 3, которое совпало с развертыванием его антенной решетки. Такое «необычное» поведение спутника вызвало обеспокоенность как у ученых, так и у астрономов. Мишель Баннистер, один из исследователей Калифорнийского университета, участвовавших в исследовании, подчеркнула важность понимания воздействия искусственных объектов на ночное небо не только для астрономов, но и для всех. С увеличением количества спутников в нашем небе, особенно тех, которые запускаются в рамках крупномасштабных проектов, крайне важно оценить их влияние.

Помехи, создаваемые спутниками в астрономии, в последние годы вызывают растущую обеспокоенность, как указывает исследователь Сангита Нандакумар из Института астрономии и планетарных наук при Университете Атакамы в Чили. В документе также говорится, что адаптер, используемый для прикрепления спутника к ракете во время запуска, превышал рекомендации по максимальной яркости, установленные Международным астрономическим союзом.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи предложили провести оценку воздействия перед запуском, поскольку компании продолжают запускать коммерческие спутники. Такой упреждающий подход обеспечит смягчение потенциальных сбоев в астрономических наблюдениях, вызванных яркостью спутников.

В заключение отметим, что яркость спутника BlueWalker 3 вызвала обеспокоенность среди исследователей, подчеркнув необходимость изучения воздействия искусственных объектов на ночное небо. По мере увеличения количества запусков коммерческих спутников крайне важно уделять первоочередное внимание оценкам воздействия перед запуском, чтобы гарантировать целостность астрономических наблюдений.

источники:

– Университет Кентербери (Калифорния)

– Международный астрономический союз