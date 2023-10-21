Как древнегреческий миф о Прометее отражает нашу современную реальность

Прометей, Титан, укравший огонь у богов и подаривший его человечеству, издавна служил символом прогресса и опасности. С точки зрения мифологии он рассматривается как освободитель, восставший против тирании Зевса ради человечества. Однако в нашем современном мире Прометей приобретает иное значение.

Промышленная революция стала поворотным моментом, когда сила огня и технологий стала одновременно источником славы и катастрофы. Роман Мэри Шелли «Франкенштейн» с подзаголовком «Современный Прометей» подчеркивает высокомерие и идеализм создателя монстра. В этом контексте Прометей представляет нашу способность к самоуничтожению и опасности технологического переворота.

В последние годы «Прометей» пережил возрождение в популярной культуре, что отражает наше двойственное отношение к технологиям и их последствиям. В фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» проводится параллель между наказанием, которому подвергся мифический Прометей, и Дж. Робертом Оппенгеймером, которого часто считают отцом атомной бомбы. Аналогия далее исследуется в театральной постановке Энни Дорсен «Прометей, огненосец», в которой рассказывается предостерегающая история о нашей зависимости от искусственного интеллекта.

Роман Бенджамина Лабатута «Маньяк» углубляется в жизнь Джона фон Неймана, пионера искусственного интеллекта и теории игр, которого также сравнивают с Прометеем. Книга Лабатута, отнесенная к категории художественной, пытается создать новую мифологию современного мира, опираясь на реальных людей и их идеи.

И Оппенгеймер, и фон Нейман, тесно сотрудничавшие во время Манхэттенского проекта, олицетворяют сближение гениальности и возможности человеческого уничтожения. Их работа по квантовой теории и атомной бомбе демонстрирует, как абстракция становится осязаемой реальностью с катастрофическими последствиями.

Хотя разрушительная сила этих технологий очевидна, интеллектуальная драма заключается в том, как эти абстрактные концепции становятся конкретными проявлениями. Роль Оппенгеймера в разработке атомной бомбы служит доказательством концепции квантовой теории. Его наказание, как и наказание мифического Прометея, исходит не от богов, а от получателей его дара.

История Прометея перекликается с нашей нынешней реальностью, поскольку наша растущая зависимость от технологий несет как прогресс, так и опасность. Выбор, который мы делаем в поисках знаний и власти, может иметь далеко идущие последствия. Миф о Прометее служит предостережением, напоминающим нам о необходимости учитывать этические последствия наших действий и потенциал самоуничтожения.

источники:

– «Как древнегреческий миф объясняет нашу ужасающую современную реальность», А.О. Скотт, The New York Times