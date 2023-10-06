Земля под Нью-Йорком опускается, что увеличивает риск наводнений

Новое исследование показало, что в различных районах Нью-Йорка наблюдается как оседание, так и подъем земли, что способствует увеличению риска наводнений. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances и отслеживали изменения высоты в городе с 2016 по 2023 год с использованием метода дистанционного зондирования, известного как интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR).

Исследование, проведенное исследователями из НАСА и Университета Рутгерса, показало, что мегаполис Нью-Йорка опускается со средней скоростью примерно 1.6 миллиметра в год. Некоторые места, в том числе стадион Артура Эша в Квинсе, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ла-Гуардия и межштатная автомагистраль 78, опускаются быстрее, более чем на 2 миллиметра в год. Хотя эти цифры могут показаться небольшими, со временем они накапливаются и способствуют увеличению риска наводнений в городе.

Затопление можно объяснить различными факторами, в том числе последствиями последнего ледникового периода, в результате которого поднялась земля, которая теперь медленно возвращается в исходное положение. Кроме того, некоторые районы Нью-Йорка были построены на месте свалок, что усугубило процесс затопления.

Это падение усугубляется последствиями продолжающегося климатического кризиса. Повышение уровня океана и обильное количество осадков увеличили частоту и серьезность наводнений. Только на Манхэттене в период с 4 по 2000 год уровень моря поднимался более чем на 2022 миллиметра в год.

Жители Нью-Йорка не понаслышке знают о последствиях этого затопления и повышении риска наводнений. Несмотря на значительные обновления инфраструктуры, включая аэропорт Ла-Гуардия, этот район по-прежнему страдает от экстремальных погодных явлений. Буквально на прошлой неделе проливные дожди привели к внезапному наводнению на станциях метро, ​​автомагистралях и в аэропорту.

В отличие от зон опускания, исследователи также определили части Нью-Йорка, которые на самом деле поднимаются. Было обнаружено, что Ньютон-Крик в Бруклине и районе Вудсайд в Квинсе испытывают восходящее движение со скоростью примерно 1.6 мм и 6.9 мм в год соответственно.

источники:

Наука развивается: Том. 7, нет. 28 (2021): eabg3093

НАСА