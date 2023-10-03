Нью-Йорк тонет с угрожающей скоростью: последствия изменения климата и прибрежных наводнений

Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой под руководством НАСА, показало, что Нью-Йорк тонет со скоростью полфута в столетие. В исследовании использовались спутниковые изображения высокого разрешения для анализа высоты города, занимающего площадь около 300 квадратных миль. Вопреки гипотезе предыдущего исследования о том, что тяжелые бетонные здания вызывают падение высоты города, команда НАСА обнаружила, что вес городских 1.68 триллионов фунтов стали и камня оказал незначительное влияние на опускание, за исключением районов, построенных на свалках.

Горячие точки проседания были разбросаны по пяти районам, причем такие места, как Кони-Айленд, Арверн у моря, тюремный комплекс Райкерс-Айленд и части Губернаторского острова, демонстрировали проседание из-за фундамента свалки. Кроме того, некоторые районы, построенные на ледниковых щитах последнего ледникового периода, примерно 20,000 XNUMX лет назад, погружались под воду, поскольку земля постепенно возвращалась в исходное положение.

Затопление земель города вызывает обеспокоенность, особенно в условиях повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Исследователи подчеркивают важность понимания скорости погружения в зависимости от повышения уровня моря, чтобы эффективно подготовиться к будущим наводнениям и прибрежным проблемам. Исследование показало, что, хотя средняя скорость погружения составляет менее одной десятой дюйма в год, территории, построенные на свалке, тонут в три раза быстрее.

Примечательно, что такие знаковые места, как теннисный стадион Артура Эша и аэропорт Ла-Гуардия, были определены как зоны затопления, что еще раз подчеркивает необходимость учета проседания земель при планировании последствий изменения климата. Важно отметить, что не все части Нью-Йорка опускаются: такие районы, как Ньютаун-Крик, Ист-Вильямсбург и Вудсайд, на самом деле поднимаются. Эти случаи связаны с деятельностью человека, такой как восстановление окружающей среды и подземное строительство.

Понимание причин и последствий подъема и опускания суши имеет решающее значение, и ученые НАСА планируют расширить масштаб проекта, чтобы охватить всю Северную Америку и, в конечном итоге, всю планету. Этот комплексный анализ будет способствовать улучшению экологического мониторинга и информированию о стратегиях смягчения последствий изменения климата и прибрежных наводнений.

Определения:

– Проседание: постепенное опускание или оседание поверхности Земли.

– Свалка: территория, где отходы закапываются под слоями почвы для рекультивации земель или утилизации отходов.

– Ледниковые щиты: большие массы льда, покрывающие большие площади суши и образующиеся в периоды оледенения.

источники:

– Исследование исследовательской группы под руководством НАСА

- Предыдущее исследование возвышения Нью-Йорка.

– Управление по борьбе с изменением климата Университета Рутгерса

*Примечание. URL-адреса были удалены в соответствии с инструкциями.