Ученые совершили крупный прорыв в области хронометража, положив начало разработке нового поколения часов, которые смогут сохранять точность до 1 секунды за 300 миллиардов лет, что примерно в 22 раза старше Вселенной. Исследование, проведенное под руководством Юрия Швыдько и его команды, проводилось в европейском XFEL X-ray и было сосредоточено на потенциале скандия как основы для ядерных часов.

В то время как большинство атомных часов основаны на генераторах, таких как цезий, которые могут поддерживать надежную частоту при воздействии микроволнового излучения, ученые уже давно стремятся создать часы, которые используют колебания атомного ядра, а не электронной оболочки, для достижения еще большей точности. Исследователи из European XFEL X-ray теперь определили скандий как многообещающего кандидата для этой цели.

Скандий, легко доступный в виде металлической фольги высокой чистоты или соединения диоксида скандия, имеет более острые атомные резонансы, чем резонансы электронов в атомной оболочке. Однако для возбуждения этих резонансов требуются рентгеновские лучи чрезвычайно высокой энергии, примерно в 10,000 1.4 раз превышающие энергию видимого света. Это создает чрезвычайно узкую ширину резонанса, что имеет решающее значение для точности тактовой частоты. Исследователи достигли ширины всего в 1 фемтоэлектронвольта, открыв возможность достижения точности 10,000,000,000,000 на XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX.

Ральф Рёлсбергер, исследователь из немецкого Deutsches Elektronen-Synchrotron, заявил, что точность ядерных часов, использующих скандий, может быть эквивалентна одной секунде за 300 миллиардов лет. Это означает, что если ваши часы отстают на секунду в год, к тому времени, когда ядерные часы на основе скандия отстанут на секунду, они отстанут на 9,512 лет.

Этот прорыв имеет далеко идущие последствия для экстремальной метрологии, технологии ядерных часов и сверхточной спектроскопии. Исследователи полагают, что эти достижения могут революционизировать хронометраж и открыть двери для различных приложений в будущем.

источники:

– Европейский рентген XFEL

- Журнал природы