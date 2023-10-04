Athena: система моделирования пожаров на базе искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе

Новая система моделирования пожаров под названием Athena, основанная на искусственном интеллекте и данных из пожарной лаборатории CSIRO в Блэк-Маунтин, призвана произвести революцию в борьбе с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе (Новый Южный Уэльс). Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса впервые использует Athena после успешных испытаний в прошлом году.

Используя модель поведения пожара, известную как Spark, разработанную командой CSIRO по поведению и рискам при лесных пожарах, Athena может прогнозировать и составлять карту лесных пожаров, точно определять путь пожара, а также определять местонахождение пожарных машин и водных ресурсов. Доктор Махеш Пракаш, курирующий работу доктора Эндрю Салливана, говорит, что Spark может спасти жизни.

Во время первого запуска возможности Athena по прогнозированию пожаров были подвергнуты испытанию. На карте Афины было смоделировано более 85 пожаров, что подчеркивает тревожную реальность самого жаркого сентября за всю историю наблюдений.

Эта передовая технология значительно повысит эффективность и результативность борьбы с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе. Предоставляя точные прогнозы и картирование пожаров в режиме реального времени, службы экстренной помощи могут более эффективно реагировать и защищать жизни и имущество. Кроме того, возможность более эффективно находить и использовать средства пожаротушения поможет локализовать пожары и минимизировать их последствия.

Развертывание «Афины» знаменует собой значительный шаг вперед в борьбе с лесными пожарами. Используя возможности искусственного интеллекта и передовые методы моделирования пожаров, эта система может произвести революцию в том, как мы предотвращаем, обнаруживаем и управляем лесными пожарами в будущем.

источники:

– Сидней Морнинг Геральд

- Пожарная лаборатория Блэк-Маунтин CSIRO.