Исследование ночного неба в ноябре 2023 года: Путеводитель по небесным чудесам

Хотя мы часто называем их падающими звездами, важно отметить, что завораживающие полосы света, которые мы наблюдаем на ночном небе, на самом деле являются метеорами. Осень в самом разгаре, и нам представлены идеальные условия для наблюдения за звездами, а ноябрь предлагает множество небесных событий, которыми можно полюбоваться. Давайте углубимся в события, посвященные созерцанию неба, которые вам следует добавить в закладки на ноябрь 2023 года.

Начало ноября: Оппозиция Юпитера.

Ноябрь начинается с впечатляющего события, известного как противостояние Юпитера. Во время этого выравнивания Юпитер, Солнце и Земля оказываются в форме прямой линии, а Земля расположена между ними. В результате Юпитер предстает во всей красе, больше и ярче, чем когда-либо прежде. Это уникальная возможность увидеть газового гиганта во всей его красе.

18 ноября: пик метеорного дождя Леонид.

Метеорный поток Леониды, вызванный прохождением Земли через обломки кометы 55P/Темпеля-Туттля, достигает своего пика в середине ноября. Это небесное зрелище радует нас зрелищем до 15 метеоров в час, мчащихся по небу с впечатляющей скоростью 44 мили в секунду. Чтобы наблюдать этот метеоритный дождь, выйдите на улицу после полуночи, найдите темное место вдали от городских огней и приготовьтесь испытать благоговение.

27 ноября: Бобровая луна

Утром 27 ноября полная Бобровая Луна украсит ночное небо. Пик освещенности приходится примерно за два часа до восхода солнца в этот день, но и накануне вечером он будет ярким и насыщенным. Бобровая луна получила свое название от того факта, что ноябрь — время года, когда бобры уходят в свои хатки на зиму. Это лунное событие также носит различные индейские названия, такие как «Замерзающая луна» и «Морозная луна», что означает приближение зимнего солнцестояния.

FAQ

Вопрос: Что такое оппозиция Юпитера?

Ответ: Оппозиция Юпитера означает выравнивание Юпитера, Солнца и Земли по прямой линии, в результате чего Юпитер проявляется в максимальном размере и яркости.

Вопрос: Когда достигает пика метеорного потока Леониды?

Ответ: Метеорный поток Леониды достигнет своего пика 18 ноября, будет видно до 15 метеоров в час.

Вопрос: Почему ее называют Бобровой Луной?

Ответ: Бобровая луна названа так потому, что она совпадает с временем года, когда бобры начинают готовиться к зиме, уходя в свои хатки.