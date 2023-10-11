Новый метод идентифицирует эффекторные белки токсоплазмы, нацеленные на транскрипцию клеток-хозяев

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Host & Microbe, представило новый метод определения функций секретируемых белков паразита токсоплазмы. В исследовании, проведенном исследовательской группой, использовался метод Dual Perturb-Seq для анализа воздействия более 200 белков, секретируемых токсоплазмой в клетки-хозяева человека.

Исследователям удалось идентифицировать и охарактеризовать несколько новых эффекторных белков, которые играют роль в изменении транскрипции и поведения клеток-хозяев. Одним из важных результатов исследования является идентификация эффекторного белка под названием TgSOS1, который необходим для изменения ключевого пути передачи иммунных сигналов у хозяина. Это открытие подчеркивает критическую роль токсоплазмы в перепрограммировании транскрипции клеток-хозяев во время инфекции и установлении стойкой инфекции.

Мориц Трик, соответствующий автор исследования, выразил волнение по поводу потенциального воздействия этого исследования. Метод Dual Perturb-Seq не только обеспечивает более глубокое понимание взаимодействия хозяина и микроба, но также служит универсальным инструментом для исследования различных патогенов. Этот прорыв приближает ученых к разгадке сложностей инфекции и разработке более эффективных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями.

Будущие шаги исследовательской группы включают распространение своих экспериментов на клетки других видов, чтобы понять, как токсоплазма может заражать широкий спектр теплокровных животных, что делает ее одним из самых успешных паразитов на Земле.

источник: Клеточный хозяин и микроб, Институт Гюльбенкяна де Сиенсия

источники:

– Саймон Баттерворт и др., «Высокопроизводительная идентификация эффекторных белков Toxoplasma gondii, которые нацелены на транскрипцию клеток-хозяев», Cell Host & Microbe (2023). DOI: 10.1016/j.chom.2023.09.003