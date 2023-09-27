Новое исследование показало, что гигатонны метана заперты под морским дном

Недавнее исследование, проведенное междисциплинарной группой исследователей из Технологического университета Джорджии, пролило свет на биологические процессы, которые способствуют образованию и стабильности метановых клатратов — ледяных клеток, удерживающих метан под морским дном. Эти образования имеют серьезные последствия для изменения климата и ранее были связаны с авариями при бурении на море, такими как разлив нефти Deepwater Horizon в 2010 году.

Клатраты метана представляют собой ледоподобные структуры, которые предотвращают выброс метана в атмосферу, удерживая его внутри клеток. Команда исследователей под руководством Дженнифер Гласс и Ракель Либерман обнаружила ранее неизвестный класс бактериальных белков, которые играют решающую роль в формировании и стабильности клатратов метана. Было обнаружено, что эти белки эффективно подавляют рост клатратов метана, подобно коммерческим химикатам, используемым при бурении, но не являются токсичными, экологически чистыми и масштабируемыми.

Исследование, финансируемое НАСА, не только расширяет наше понимание естественных биологических систем Земли, но и имеет последствия за пределами нашей планеты. Полученные результаты могут стать основой для поиска жизни в Солнечной системе, поскольку образования клатрата метана были обнаружены и на других небесных телах.

Понимание механизмов, которые способствуют стабильности клатратов метана, имеет решающее значение для обеспечения безопасности морского бурения и транспортировки природного газа. Используя нетоксичные и экологически чистые ингибиторы, можно значительно снизить риск аварий, вызванных накоплением клатратов метана.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, подчеркивает важность сотрудничества между дисциплинами и преимущества фундаментальных научных исследований. Открытие этих новых бактериальных белков открывает новые возможности уменьшения выбросов метана и дает представление о сложных взаимодействиях биологических систем с окружающей средой.

источники:

– NOAA – Изображение клатрата метана

– Журнал PNAS Nexus – «Морфологическое воздействие ингибиторов на клатрат метана»