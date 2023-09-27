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Новое исследование показало, что гигатонны метана заперты под морским дном

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Новое исследование показало, что гигатонны метана заперты под морским дном

Недавнее исследование, проведенное междисциплинарной группой исследователей из Технологического университета Джорджии, пролило свет на биологические процессы, которые способствуют образованию и стабильности метановых клатратов — ледяных клеток, удерживающих метан под морским дном. Эти образования имеют серьезные последствия для изменения климата и ранее были связаны с авариями при бурении на море, такими как разлив нефти Deepwater Horizon в 2010 году.

Клатраты метана представляют собой ледоподобные структуры, которые предотвращают выброс метана в атмосферу, удерживая его внутри клеток. Команда исследователей под руководством Дженнифер Гласс и Ракель Либерман обнаружила ранее неизвестный класс бактериальных белков, которые играют решающую роль в формировании и стабильности клатратов метана. Было обнаружено, что эти белки эффективно подавляют рост клатратов метана, подобно коммерческим химикатам, используемым при бурении, но не являются токсичными, экологически чистыми и масштабируемыми.

Исследование, финансируемое НАСА, не только расширяет наше понимание естественных биологических систем Земли, но и имеет последствия за пределами нашей планеты. Полученные результаты могут стать основой для поиска жизни в Солнечной системе, поскольку образования клатрата метана были обнаружены и на других небесных телах.

Понимание механизмов, которые способствуют стабильности клатратов метана, имеет решающее значение для обеспечения безопасности морского бурения и транспортировки природного газа. Используя нетоксичные и экологически чистые ингибиторы, можно значительно снизить риск аварий, вызванных накоплением клатратов метана.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, подчеркивает важность сотрудничества между дисциплинами и преимущества фундаментальных научных исследований. Открытие этих новых бактериальных белков открывает новые возможности уменьшения выбросов метана и дает представление о сложных взаимодействиях биологических систем с окружающей средой.

источники:
– NOAA – Изображение клатрата метана
– Журнал PNAS Nexus – «Морфологическое воздействие ингибиторов на клатрат метана»

By Мамфо Брешиа

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