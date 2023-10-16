Новый подход к современной электронике и хранению данных с помощью сегнетоэлектричества

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Флиндерс и Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, изучило использование переключаемой поляризации в новом классе совместимых с кремнием оксидов металлов. Эти открытия могут проложить путь к разработке передовых электронных устройств, в том числе устройств хранения данных с высокой плотностью, электроники со сверхнизким энергопотреблением, гибкого сбора энергии и носимых устройств.

Исследования были сосредоточены на наблюдении наноразмерного собственного сегнетоэлектричества в тонких пленках магнийзамещенного оксида цинка. Это свойство, подобно магнетизму, характеризуется постоянной электрической поляризацией, возникающей из-за наличия электрических диполей с противоположно заряженными концами. Способность переключать поляризацию между различными состояниями делает эти материалы очень ценными для технологических приложений, таких как быстрая наноэлектронная компьютерная память и низкоэнергетические электронные устройства.

Это исследование важно, поскольку оно представляет новый класс совместимых с кремнием оксидов металлов с кристаллической структурой вюрцита, предлагая более простые материалы для современных устройств. Исследователи полагают, что эти результаты имеют важное значение для развития новых технологий.

Традиционно это свойство обнаруживалось в сложных оксидах перовскитов, которые сложно интегрировать в процессы производства полупроводников из-за строгих требований к обработке. Однако новый класс оксидов металлов, обнаруженный в этом исследовании, обеспечивает потенциальное решение этой проблемы.

Это исследование открывает возможности для развития электронных устройств и хранения данных за счет использования энергии сегнетоэлектричества. Это открывает путь к разработке более эффективных и универсальных технологий, которые можно легко интегрировать в повседневную жизнь.

источники:

– Хаозе Чжан и др., Устойчивая переключаемая поляризация и связанные электронные характеристики оксида цинка, легированного магнием, ACS Nano (2023).

– Phys.org