Антиматерия падает так же, как обычная материя, показал эксперимент

Физики из CERN, Европейского центра ядерных исследований, провели эксперимент, который показал, что антиматерия падает в гравитационном поле так же, как и обычная материя. Антиматерия — злой двойник материи, с идентичной массой, но противоположными характеристиками, такими как заряд и вращение. Когда материя и антиматерия вступают в контакт, они аннигилируют друг друга, высвобождая энергию. Антиматерия была предметом спекуляций в научной фантастике с теориями о том, что она может отталкиваться гравитацией или даже путешествовать назад во времени.

Эксперимент проводила международная группа ALPHA, базирующаяся в ЦЕРНе и возглавляемая физиком элементарных частиц Джеффри Хангстом. В ходе эксперимента ученые собрали около 100 сотен антиатомов водорода и подвесили их в магнитном поле. По мере того, как магнитное поле постепенно уменьшалось, атомы антиводорода падали вниз с той же скоростью, что и обычные атомы, примерно 32 фута в секунду в секунду. Команда опубликовала свои выводы в журнале Nature.

Результат не стал неожиданностью для большинства физиков, поскольку он соответствует общей теории относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, все формы материи и энергии одинаково реагируют на гравитацию. Физики из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что, хотя результат был ожидаемым, крайне важно провести эксперимент, чтобы подтвердить их понимание.

Антивещество очаровывало ученых на протяжении многих лет. Считается, что антивещество должно вести себя идентично обычному веществу, и изучение атомов антиводорода — первый шаг к проверке этой гипотезы. Ученые из группы АЛЬФА собирали антиматерию в ЦЕРН последние 20 лет. Эксперимент заключался в замедлении антипротонов высоких энергий, образующихся в результате столкновений в Большом адронном коллайдере, и смешивании их с антиэлектронами для создания атомов антиводорода.

Этот эксперимент дает важное подтверждение нашего понимания поведения антивещества в гравитационном поле. Будут проведены дополнительные исследования для дальнейшего изучения свойств антиматерии и ее потенциальных применений в будущем.

источники:

– Статья: «Нью-Йорк Таймс».

– Изображение: Кейи «Оникс» Ли/Национальный научный фонд США.