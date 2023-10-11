Неожиданное открытие: самцы медоносных пчел в конце концов не ленивы

Исследователи из Университета Констанца и Института поведения животных Макса Планка сделали удивительное открытие о самцах медоносных пчел, также известных как трутни. Вопреки своей прежней репутации ленивых членов колонии, оказывается, что дроны могут быть самыми активными особями.

Исследователи использовали систему отслеживания BeesBook для отслеживания движения и активности индивидуально маркированных дронов. Они обнаружили, что у дронов бывают периоды синхронизированной гиперактивности, во время которых они являются самыми быстрыми особями в колонии. Эти периоды гиперактивности совпадают со временем, когда дроны отправляются в брачные полеты.

Это открытие бросает вызов представлению о том, что дроны ленивы и скучны. Это показывает, что они адаптируют свое поведение к своей задаче, экономя энергию, ограничивая свою активность определенными периодами дня. Вне этих периодов они остаются относительно неподвижными.

Исследователи также обнаружили, что дроны общаются и принимают коллективные решения о том, когда покинуть гнездо для брачных полетов. Точные механизмы этой коммуникации до сих пор неизвестны и будут в центре внимания будущих исследований.

В целом, это исследование показывает, что дроны играют решающую роль в репродуктивном успехе семей медоносных пчел. Несмотря на свою репутацию ленивых людей, они вносят свой вклад в развитие колонии, экономя энергию и максимизируя общий успех.

Это исследование проливает свет на сложную динамику внутри семей медоносных пчел и подчеркивает важность изучения каждого аспекта, даже тех, которые могут показаться неинтересными или упущенными из виду. Он подчеркивает необходимость бросить вызов предвзятым представлениям и исследовать новые направления исследований.

Источник: Университет Констанца.

Ссылка: Луиза К. Нойбауэр и др., Трутни медоносных пчел синхронно гиперактивны внутри гнезда, Поведение животных (2023). DOI: 10.1016/j.anbehav.2023.05.018