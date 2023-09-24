Atlantic News отмечает 50-летие как последний оставшийся газетный киоск в Галифаксе

Atlantic News, последний оставшийся газетный киоск в Галифаксе, в эти выходные отмечает свое 50-летие. Магазин, первоначально открытый Пэтом Доэрти в 1973 году, пережил меняющуюся среду печатных СМИ и возросшую конкуренцию со стороны онлайн-платформ.

Когда Доэрти впервые открыл Atlantic News, печатные СМИ были доминирующей формой СМИ. Газетный киоск предлагал широкий выбор журналов со всего мира на любой вкус. Однако по мере роста Галифакса и распространения Интернета многие другие газетные киоски закрылись, в результате чего Atlantic News осталась единственной выжившей.

Нынешние владельцы, Мишель и Стивен Джеррард, перешли во владение магазином в 1998 году и упорно трудятся, чтобы сохранить его успех. Они адаптировались к меняющимся временам, предлагая новые услуги, такие как печать газет по требованию через PressReader. Они также расширили свой ассортимент, включив в него книги и произведения местных художников.

Хотя смартфоны и социальные сети создают проблемы для печатной индустрии, Atlantic News продолжает процветать. Мишель Джеррард отметила, что, несмотря на то, что люди проводят много времени за своими устройствами, по-прежнему существует желание отдохнуть от экранов и вернуться к физическим печатным СМИ.

Пандемия COVID-19 принесла еще один ряд проблем, но Джеррарды смогли пережить трудные времена и сохранить работу магазина. Они наблюдали за разворачивающимися важными событиями на страницах журналов в своих газетных киосках, знакомясь с историей своими глазами.

В свой 50-летний юбилей Atlantic News размышляет о своем многолетнем наследии и влиянии, которое оно оказало на общество. Магазин остается любимым заведением в Галифаксе, предлагая тщательно подобранный выбор журналов и книг покупателям, которые ценят ценность печатных СМИ.

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– Новости CBC: [вставить URL]