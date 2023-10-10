Артефакты деревообработки на водопаде Каламбо свидетельствуют о ранних достижениях человечества

Исследователи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита сделали революционное открытие на водопаде Каламбо в Замбии. Исследуя сохранившуюся древесину возрастом 476,000 XNUMX лет, команда обнаружила доказательства передовых методов обработки дерева, использовавшихся ранними предками человека, еще до Homo sapiens. Это бросает вызов прежним представлениям о том, что люди использовали древесину только для простых целей, таких как огонь и изготовление основных инструментов.

Артефакты, обнаруженные у водопада Каламбо, позволяют предположить, что эти древние люди намеренно формовали и объединяли два бревна для создания структур, возможно, платформ или частей жилищ. Это указывает на уровень мастерства и строительных навыков гораздо раньше, чем считалось ранее. Древесина исключительно хорошо сохранилась из-за высокого уровня воды на этом месте.

Эти результаты также бросают вызов представлению о том, что люди каменного века были строго кочевниками. Наличие обильных ресурсов в окрестностях водопада Каламбо позволяет предположить, что эти древние люди, возможно, поселились в этом районе, используя постоянный источник воды и окружающий лес в качестве средств к существованию.

Датировать эти древние артефакты было непросто, но методы люминесцентного датирования, используемые Аберистуитским университетом, позволили получить ценную информацию об эволюции человека. Эти передовые методы датирования проливают свет на значение водопада Каламбо, поскольку при предыдущих раскопках 1960-х годов таких методов не было.

Исследователи, участвующие в проекте «Глубокие корни человечества», целью которого является понимание технологического развития человечества в каменном веке, рассматривают возможность присвоения водопаду Каламбо статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки продолжаются, и ожидаются дальнейшие открытия на этом замечательном и исторически значимом месте.

источники:

– Бархэм, Л., Даллер, Г.Т., Кэнди, И., Скотт, К., Картрайт, Ч.Р., Петерсон, младший,… и Нкомбве, П. (2023). «Свидетельства самого раннего структурного использования древесины по крайней мере 476,000 XNUMX лет назад». Природа.

– Профессор Ларри Бархэм, Ливерпульский университет

– Профессор Джефф Даллер, Аберистуитский университет