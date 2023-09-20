Инородные тела: изучение пандемий и вакцин через историю

В последней книге Саймона Шамы «Инородные тела» он углубляется в мир пандемий прошлого и настоящего, подчеркивая уроки, которые мы извлекли, а также те уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Книга в первую очередь посвящена жизни и деятельности Вальдемара Мордехая Вольфа Хавкина, ученого, который в конце 19 — начале 20 веков разработал самодельные вакцины для борьбы с холерой и бубонной чумой.

Произведения Шамы отправляют читателей в увлекательное путешествие по жизни Хавкина, от его раннего опыта защиты своей общины от русских погромов до его обучения в престижном Институте Пастера во Франции. Именно вакцина Хавкина привела его в Индию в 1893 году, где он стал свидетелем ее замечательного успеха в борьбе с холерой. Позже он добьется еще большего триумфа, создав вакцину для искоренения бубонной чумы.

Автор с захватывающими подробностями описывает кропотливый процесс, который Хаффкин использовал для создания вакцины против чумы, от извлечения жидкости до культивирования бацилл в козьем бульоне. Несмотря на значительный вклад Хавкина в общественное здравоохранение в Индии, британские колониальные власти в конце концов устали от него. Они полагались на более агрессивные меры, такие как разрушение деревень и выселение местных жителей, которые часто оказывались неэффективными. Успех такого иностранца, как Хавкин, нанес удар по их гордости и в конечном итоге привел к его отъезду из Индии.

Хотя Шама включает в себя некоторые косвенные экскурсы и дополнительные истории, его восхищение Хаффкином заметно. Книга завершается одобрительной заметкой в ​​адрес Энтони Фаучи и неожиданным размышлением о роли голубой крови мечехвоста в производстве вакцин.

Работа Шамы поднимает важные вопросы о силе науки в борьбе с пандемиями и роли людей в их собственном уничтожении. Несмотря на наши достижения, автор утверждает, что большую угрозу человечеству представляют наши собственные действия, такие как ядерное оружие и изменение климата.

«Инородные тела» служат свидетельством замечательной жизни и достижений Вальдемара Мордехая Вольфа Хавкина. В этой биографии Саймон Шама подчеркивает огромное влияние, которое отдельные ученые могут оказать перед лицом глобальных кризисов в области здравоохранения.

источники:

– Шама, Саймон. «Инородные тела: пандемии, вакцины и здоровье народов».

– Винчестер, Саймон. «Знать то, что мы знаем».