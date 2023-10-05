Northrop Grumman объединяет усилия с Voyager Space в рамках проекта по созданию коммерческой космической станции

Компания Northrop Grumman объявила, что больше не будет заниматься разработкой собственной коммерческой космической станции. Вместо этого компания будет сотрудничать с Voyager Space, конкурирующей компанией, чтобы помочь в разработке космической станции «Вояджер», известной как Starlab. В рамках нового партнерства компании сосредоточатся на разработке полностью автономных стыковочных систем для грузового космического корабля Northrop Cygnus, которые позволят ему состыковаться с космической станцией Starlab.

Это сотрудничество между Northrop Grumman и Voyager Space рассматривается как важный шаг вперед для программы Starlab. Дилан Тейлор, председатель и генеральный директор Voyager Space, заявил, что технические возможности Northrop Grumman и доказанный успех в услугах по доставке грузов сыграют ключевую роль в ускорении развития Starlab.

И Northrop Grumman, и Voyager Space независимо работали над концепциями своих собственных космических станций. Компании заключили соглашения НАСА о космосе в рамках программы коммерческих пунктов назначения на низкой околоземной орбите (CLD). Эти соглашения призваны усовершенствовать проекты их станций, чтобы помочь в разработке коммерческих преемников Международной космической станции.

Хотя будущее предложенной Northrop станции неопределенно, компания выйдет из соглашения с НАСА. Northrop получила 36.6 миллиона долларов из общей суммы в 125.6 миллиона долларов за определенные этапы, достигнутые в рамках этого соглашения. НАСА заявило, что возьмет 89 миллионов долларов, не полученные Northrop, и направит их на дополнительные этапы своих соглашений с Voyager Space, Blue Origin и Axiom Space.

Northrop Grumman не назвала конкретных причин своего решения отказаться от разработки собственной станции. Однако представители компании ранее подчеркивали проблемы с экономическим обоснованием коммерческих станций, включая вопросы регулирования и ответственности, а также неопределенность в отношении участия международных партнеров.

Двигаясь вперед, Northrop Grumman по-прежнему привержена будущему коммерческой низкой околоземной орбиты, и ее роль в Starlab будет поддерживать инициативы НАСА по поощрению развития коммерческих космических станций как части растущей экономики на низкой околоземной орбите.

Определения:

– Voyager Space: компания, возглавляющая разработку космической станции Starlab и участвующая в коммерческих космических проектах.

– Northrop Grumman: компания аэрокосмических и оборонных технологий, известная своей работой в области космических миссий и систем.

источники:

– Арс Техника

- НАСА