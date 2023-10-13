Призыв найти следующий метеорит, упавший в Новой Зеландии

Житель Вангареи, Брендон Рид, неожиданно увидел «огромный огненный шар», когда поздно вечером смотрел телевизор у себя дома. Заинтригованный этим зрелищем, Рид зашел в Интернет и обнаружил сайт fireballs.nz, который предоставляет информацию о метеоритах и ​​позволяет людям сообщать о своих наблюдениях. Он загрузил свое наблюдение и получил электронное письмо от Джеймса Скотта, профессора геологического факультета Университета Отаго, который подтвердил, что то, что видел Рид, действительно было метеоритом.

Эта встреча пробудила интерес Рида к метеоритам, и он решил принять участие в проекте Fireballs Aotearoa, возглавляемом Скоттом. Теперь у Рида дома установлена ​​камера с огненным шаром, которая записывает происходящее в ночном небе и отправляет данные в Университет Отаго. Надежда состоит в том, чтобы найти следующий метеорит, который приземлится в Новой Зеландии, используя эти камеры огненных шаров, которые могут триангулировать метеориты. Скотт объяснил, что за последние 160 лет в Новой Зеландии было девять известных метеоритов, и только два из них были падениями (собранными сразу после приземления). Остальные семь были найдены случайно.

Отсутствие центральной системы отчетности о наблюдениях огненных шаров усложнило поиск упавших метеоритов. Скотт подчеркнул необходимость большего количества камер, особенно в районах с большими пробелами в покрытии, таких как Нортленд. 12 декабря новозеландская сеть получит уникальную возможность стать свидетелем первого метеорного дождя, связанного с кометой 469/Виртанен. Желающие принять участие в проекте могут зарегистрироваться на сайте fireballs.nz. Готовые камеры можно приобрести за 550 долларов США, а участникам нужен только доступ к стандартной розетке, хороший Wi-Fi и возможность подключить камеру к зданию.

Цель состоит не только в том, чтобы найти метеориты в Новой Зеландии, но и в сборе ценной информации о формировании и эволюции Солнечной системы. Эти камни дают представление о ранних стадиях развития Солнечной системы и ее развитии с течением времени.

источники:

– Проект Fireballs Aotearoa факультета геологии Университета Отаго.

– Профессор Джеймс Скотт, факультет геологии Университета Отаго

- сайт fireballs.nz