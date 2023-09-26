Ученые предсказывают самое яркое и дальнее северное сияние за 20 лет

Ученые предсказывают, что северное сияние, также известное как северное сияние, будет самым ярким и дальним за последние 20 лет. По словам Марка Миша, ученого Национального управления океанических и атмосферных исследований, этот пик активности, как ожидается, произойдет в ближайшие 18 месяцев, а наибольшую яркость огни достигнут осенью 2024 года. Наблюдатели за небом с нетерпением ждут этого события.

Северное сияние возникает из-за возмущений космической погоды, часто в результате сильных магнитных солнечных пятен. Когда происходят эти возмущения, частицы выбрасываются в космос, некоторые из которых направляются к Земле. Эти частицы находят слабые места в магнитном поле Земли, сталкиваются с атмосферой и выделяют энергию, которая создает неоновое знамя в небе. Получающиеся в результате световые лучи могут принимать различные формы и растягиваться, скручиваться и раскачиваться с наступлением ночи. Количество зарегистрированных солнечных пятен служит индикатором силы и протяженности огней.

Цвета северного сияния могут варьироваться от темно-синего до красного и фиолетового, в зависимости от элементов, с которыми оно сталкивается, и высоты явления. Газообразный азот дает темно-синий и красный цвета, которые смешиваются, образуя фиолетовый цвет, когда на него попадают энергичные частицы на более низких высотах. На больших высотах кислород придает красный цвет вместо зеленого, который характерен для огней на более низких высотах.

Северное сияние можно увидеть даже на юге Мексики, а также в Соединенных Штатах, включая такие штаты, как Миннесота и Висконсин. Прогноз полярного сияния, предоставленный Университетом Аляски в Фэрбенксе, помогает общественности предсказать, когда и где огни можно будет увидеть в Северной Америке, Европе и на Аляске.

Лучшее время, чтобы увидеть северное сияние в Соединенных Штатах, — во время равноденствий и солнцестояний, например, недавнего осеннего равноденствия. Эти события обычно приводят к большим нарушениям и разрывам в магнитном поле Земли, увеличивая шансы увидеть огни. Кроме того, вращение Солнца вокруг себя каждые 27 дней может повлиять на силу света. Университет Аляски в Фэрбенксе прогнозирует, что около 22 октября после особенно сильного дня в понедельник будет высокая активность.

Хотя трудно предсказать, какие штаты будут иметь возможность увидеть северное сияние в оставшиеся месяцы 2023 года и в начале 2024 года, трекер сияний Национального центра прогнозирования космической погоды может предоставить информацию о том, когда и где огни могут быть видны. В последнее время северное сияние наблюдалось в Юте несколько раз, в том числе в воскресенье вечером.