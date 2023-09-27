Предстоящее кольцевое солнечное затмение: что нужно знать

14 октября произойдет кольцевое солнечное затмение, которое затемнит небо над Северной, Центральной и Южной Америкой. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение происходит, когда Луна находится вблизи самой дальней точки от Земли, из-за чего она кажется меньше Солнца. В результате Луна создаст эффект «огненного кольца» по своим краям во время максимальной фазы затмения.

Лучшие места для просмотра этого мероприятия будут в некоторых частях Техаса, Нью-Мексико, Аризоны, Юты, Колорадо, Невады, Айдахо, Калифорнии и Орегона. Для тех, кто не находится на прямом пути затмения, оно все равно будет видно как частичное затмение в других частях континентальной части США.

Однако важно отметить, что смотреть прямо на Солнце на любой стадии затмения может быть опасно. НАСА рекомендует использовать очки для затмения, чтобы безопасно наблюдать за событием. Эти очки специально разработаны для защиты ваших глаз от вредных солнечных лучей. Хотя может возникнуть соблазн посмотреть на солнце, когда оно полностью закрыто Луной, даже небольшой луч солнечного света может быть вреден для ваших глаз, поэтому крайне важно продолжать носить очки для затмения на протяжении всего мероприятия.

Если вы хотите увидеть кольцевое солнечное затмение, вы можете найти конкретное время для просмотра в вашем регионе на веб-сайте «Время и дата». Не забывайте уделять первоочередное внимание своей безопасности, принимая надлежащие меры предосторожности для защиты глаз.

источники:

– WCTV/Серые новости

- НАСА