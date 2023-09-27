Битва за интегрированную теорию информации: это лженаука?

Открытое письмо, подписанное 124 учеными и философами сознания, вызвало горячие дебаты в области исследований сознания. В письме нападают на интегрированную теорию информации, называя ее «лженаукой». Это беспрецедентное развитие угрожает подорвать прогресс и репутацию науки о сознании.

Теория интегрированной информации, предложенная итальянским нейробиологом Джулио Тонони, утверждает, что сознание идентично количеству «интегрированной информации», содержащейся в системе. Это предполагает, что даже простые системы могут обладать некоторой степенью сознания.

В открытом письме выдвигаются три основных критических замечания в адрес интегрированной теории информации. Во-первых, он утверждает, что эта теория получила больше внимания средств массовой информации, чем она заслуживает, и не является ведущей теорией сознания. Во-вторых, это вызывает обеспокоенность по поводу последствий теории, включая ее потенциальное влияние на клиническую практику, этические дебаты вокруг ИИ, исследований стволовых клеток, испытаний на животных и абортов. Наконец, он обвиняет интегрированную теорию информации в лженауке.

Хотя существует обоснованная критика интегрированной теории информации, нельзя отрицать, что она является ведущей теорией в области исследований сознания. Опрос ученых, занимающихся сознанием, показал, что почти 50% респондентов считают эту теорию многообещающей. Он был представлен в основных дебатах и ​​научных обзорах и пользуется значительной поддержкой в ​​научном сообществе.

Выводы интегрированной теории информации не обязательно более проблематичны, чем выводы других ведущих теорий сознания. Все теории имеют этические и юридические последствия, которые необходимо тщательно рассмотреть и обсудить.

Обвинение лженауки против интегрированной теории информации сомнительно. Хотя эту теорию трудно проверить эмпирически, так же трудно проверить и основные принципы других теорий сознания. Объявить ее лженаукой, основанной на этом критерии, было бы несправедливо направлено против не только интегрированной теории информации, но и других теорий в этой области.

Для научного сообщества крайне важно участвовать в уважительном и конструктивном диалоге для решения проблем и противоречий, связанных с теориями сознания. Только посредством открытого обсуждения и строгих научных исследований мы сможем продвинуться в понимании этого сложного и неуловимого явления.

Определения:

– Теория интегрированной информации: теория, предложенная Джулио Тонони, которая приравнивает сознание к количеству интегрированной информации, содержащейся в системе.

– Псевдонаука: убеждение или процесс, который представлен как научный, но которому не хватает научных доказательств, методов или принципов.

источники:

– Статья основана на предоставленном исходном материале, дополнительные источники не указаны.