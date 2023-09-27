Споры вокруг интегрированной теории информации в науке о сознании

Наука о сознании является сложной областью из-за ее философской сложности и ограниченности экспериментальных данных. В июне Ассоциация научных исследований сознания объявила результаты экспериментального соревнования между двумя конкурирующими теориями: интегрированной теорией информации и теорией глобального рабочего пространства. Однако результаты оказались безрезультатными, что привело к дальнейшему исследованию этих теорий.

Однако в сентябре ситуация приняла беспрецедентный оборот, когда группа из 124 ученых и философов, занимающихся вопросами сознания, опубликовала открытое письмо, в котором критиковала теорию интегрированной информации как лженауку. Это письмо вызвало бурю негодования в научном сообществе, вызвав опасения по поводу потенциального долгосрочного ущерба.

Теория интегрированной информации, предложенная итальянским нейробиологом Джулио Тонони, предполагает, что сознание определяется количеством интегрированной информации внутри системы. В отличие от других теорий, которые ищут корреляции между событиями в сознании и мозге, теория интегрированной информации начинается с феноменологических аксиом и предполагает, что даже простые системы обладают некоторой степенью сознания.

Открытое письмо критикует интегрированную теорию информации по трем основным причинам. Во-первых, он утверждает, что эта теория получила больше внимания средств массовой информации, чем она заслуживает, и не является ведущей теорией сознания. Однако опрос, проведенный среди ученых, занимающихся сознанием, показал, что почти 50% респондентов считают теорию многообещающей.

Во-вторых, в письме выражается обеспокоенность по поводу этических последствий интегрированной теории информации. Эти последствия варьируются от клинической практики для пациентов, находящихся в коме, до дебатов о чувствительности ИИ, его регуляции, исследованиях стволовых клеток, испытаниях на животных, испытаниях органоидов и абортах. Однако важно учитывать, что все теории сознания имеют потенциальные этические последствия, и влияние теории интегрированной информации может быть не более проблематичным, чем влияние других ведущих теорий.

Наконец, в письме интегрированная теория информации обвиняется в псевдонаучности, но при этом не дается четкого определения лженауки. Хотя у этой теории есть свои критики, она признана важной теорией в научном сообществе и получила поддержку экспертов в этой области.

В заключение, споры вокруг теории интегрированной информации выдвигают на первый план разногласия и разногласия внутри науки о сознании. Несмотря на критику, теория продолжает привлекать внимание и исследования. По мере развития этой области крайне важно участвовать в открытых и уважительных дискуссиях, чтобы улучшить наше понимание сознания.

Определения:

1. Теория интегрированной информации: теория, которая предполагает, что сознание определяется количеством интегрированной информации в системе.

2. Теория глобального рабочего пространства: конкурирующая теория сознания, которая утверждает, что сознание возникает в результате глобальной трансляции информации внутри мозга.

источники:

– [Источник 1: Оригинальная статья]

– [Источник 2: Опрос ученых, занимающихся сознанием]