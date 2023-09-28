Первый индийский лауреат Нобелевской премии: путь CV Рамана и эффект Рамана

Индия с нетерпением ожидает объявления лауреатов Нобелевской премии 2023 года, надеясь, что лауреаты этого года могут быть из их страны. Пока Нобелевский комитет готовится определить победителей в шести номинациях – физике, химии, медицине, литературе, мире и экономике – стоит вспомнить первого индийского лауреата Нобелевской премии доктора К.В. Рамана и его революционное открытие, известное как эффект Рамана в 1930.

Во время путешествия из Лондона в Бомбей физик сэр К.В. Раман был очарован глубоким синим цветом Средиземного моря. Заинтригованный распространённым мнением о том, что цвет моря является простым отражением неба, Раман стремился раскрыть правду. Его обширная исследовательская поездка привела его к открытию, что цвет моря на самом деле является результатом рассеяния солнечного света молекулами воды – явление, теперь известное как эффект Рамана.

Вопреки преобладающим объяснениям, Раман убедительно продемонстрировал, что когда свет встречает частицы размером меньше его длины волны, он рассеивается в различных направлениях. В небольшой части рассеянного света происходит изменение длины волны за счет передачи энергии молекуле, повышающей ее энергетический уровень. Это редкое явление, когда только одна из миллиона рассеянных световых частиц демонстрирует изменение длины волны, предоставило убедительные доказательства атомарного характера световой энергии.

Нобелевский комитет признал значительный вклад Рамана в область физики, присудив ему Нобелевскую премию 10 декабря 1930 года. Его универсальное исследование эффекта Рамана с использованием широкого спектра веществ в качестве рассеивающих сред продемонстрировало тот же эффект. Это открытие не только изменило наше понимание света и его взаимодействия с материей, но и открыло двери для прогресса в спектроскопии.

Поскольку Индия ожидает своих новых Нобелевских лауреатов, научное сообщество должно помнить о новаторской работе доктора К.В. Рамана и его монументальном открытии эффекта Рамана. Его исследования пролили свет на атомную природу световой энергии и заложили основу для дальнейших достижений в области спектроскопии.

Источник: Таймс оф Индия.