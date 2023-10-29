Прорыв в исследованиях квантовых точек, получивших Нобелевскую премию, меняет будущее экранов и не только

Квантовые точки (КТ) стали революционной технологией, которая произвела революцию в нашем понимании света, квантовой механики и экранов, которые мы используем каждый день. Нобелевская премия по химии этого года была присуждена Луи Э. Брусу, Мунги Дж. Бавенди и Алексею Екимову за исследования и открытия в области квантовых точек.

Квантовые точки — это чрезвычайно крошечные микрочастицы диаметром от 10 до 50 атомов. Они обладают замечательной способностью поглощать синий свет видимого спектра более эффективно, чем любой другой материал. Эта уникальная характеристика делает их бесценными для разработки светодиодных экранов и совершенствования технологий камер.

Путь к открытию квантовых точек начался независимо в двух разных лабораториях. Алексей Екимов углубился в исследование полупроводниковых материалов, залитых в стекло. В ходе своих экспериментов он заметил, что более мелкие частицы хлорида меди, настоянные в стекле, поглощают больше синего света. Эти маленькие частицы стали первыми когда-либо обнаруженными квантовыми точками.

Тем временем Луи Э. Брус изучал потенциал солнечной энергии для обеспечения химических реакций. В своих экспериментах он синтезировал крошечные частицы полупроводника под названием сульфид кадмия. Брус заметил, что эти более мелкие частицы демонстрируют более высокое поглощение синего света по сравнению с более крупными частицами. Это открытие согласуется с открытием Екимова, подтверждающим существование квантовых точек.

Исследователь Мунги Дж. Бавенди, бывший студент Брюса, в 1993 году продолжил эту миссию. Бавенди и его команда разработали надежный метод производства квантовых точек. Путем введения химических веществ-прекурсоров в нагретый растворитель формировались кристаллы КТ, размеры которых можно было точно настроить. Этот прорыв позволил точно контролировать цвета света, излучаемого квантовыми точками.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое квантовые точки?

Ответ: Квантовые точки — это сверхмаленькие микрочастицы диаметром от 10 до 50 атомов, известные своей исключительной способностью поглощать синий свет.

Вопрос: Что могут квантовые точки?

Ответ: Квантовые точки имеют широкий спектр применения. Они широко используются в экранах QLED, где обеспечивают более насыщенные цвета и повышенную контрастность. Они также обещают усовершенствовать технологии камер и разработать прозрачные солнечные панели для сбора энергии.

Вопрос: Как были открыты квантовые точки?

Ответ: Квантовые точки были независимо открыты Алексеем Екимовым и Луи Э. Брюсом в начале 1980-х годов. Екимов обнаружил, что более мелкие частицы хлорида меди, настоянные в стекле, лучше поглощают синий свет. Брус наблюдал аналогичное явление с более мелкими частицами сульфида кадмия.

Вопрос: Как производятся квантовые точки?

Ответ: Мунги Дж. Бавенди и его исследовательская группа разработали метод изготовления квантовых точек путем введения химических веществ-прекурсоров в нагретый растворитель. Этот процесс позволяет точно контролировать и настраивать размер и свойства квантовых точек.

За годы, прошедшие с момента первого открытия, квантовые точки использовались в различных технологиях. Например, в экранах QLED используются квантовые точки для излучения широкого спектра цветов, что обеспечивает более точную цветопередачу. В отличие от обычных светодиодных экранов, экраны QLED обеспечивают большую контрастность и яркие цвета без ущерба для глубины черного цвета.

Потенциал квантовых точек выходит далеко за рамки экранов. Вполне возможно, что они могут сыграть значительную роль в совершенствовании сенсоров камер, особенно в условиях низкой освещенности, а также в развитии технологии инфракрасной визуализации. Кроме того, интеграция квантовых точек в прозрачные солнечные панели обещает обеспечить выработку электроэнергии при сохранении эстетической привлекательности окон.

Важность квантовых точек выходит за рамки их практического применения. Это новаторское исследование демонстрирует глубокое влияние, которое квантовая наука может оказать на повседневные технологии, а также сложное взаимодействие между светом и молекулами, которое влияет на нашу повседневную жизнь.

источники:

– https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/