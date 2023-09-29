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Новаторская работа по белым карликам и теории относительности

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Новаторская работа по белым карликам и теории относительности

В этой статье освещаются новаторские работы Субраманьяна Чандрасекара по белым карликам и включение специальной теории относительности в теорию. Чандрасекхар провел это исследование во время своего путешествия из Индии в Кембридж в 1930 году в возрасте 19 лет. Он собирался продолжить обучение в аспирантуре у Ральфа Фаулера, который применял новые теории квантовой механики к белым карликам.

Одним из открытий Фаулера было то, что плотность белого карлика пропорциональна квадрату его массы при определенном химическом составе. Работая над этой идеей, Чандрасекхар сделал важное открытие. Он понимал, что электроны в центральных областях белых карликов могут двигаться со скоростями, достаточно значительными, чтобы сделать релятивистские эффекты важными. В результате он добавил к существующей теории специальную теорию относительности.

Идеи и расчеты Чандрасекара о влиянии релятивистской физики на звезды-белые карлики были новаторскими. Его работа заложила основу для дальнейших исследований в этой области и обеспечила более глубокое понимание поведения и свойств этих небесных объектов.

Вклад Чандрасекара в астрофизику получил широкое признание, и он получил множество наград, в том числе Нобелевскую премию по физике в 1983 году. Его новаторская работа по белым карликам и внедрение специальной теории относительности продолжает оказывать значительное влияние на наше понимание звездной эволюции. и физика, управляющая поведением компактных остатков звезд.

источники:
– Исходная статья: оригинальный текст
- Википедия: Субраманьян Чандрасекхар

By Вики Ставропулу

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