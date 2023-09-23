Миссия НАСА OSIRIS-REx намерена доставить образец астероида с Бенну

Миссия OSIRIS-REx, начавшаяся двенадцать лет назад, приближается к важной вехе: ее зонд доставляет более 2 унций (60 граммов) материала с астероида Бенну. Этот образец представляет большой интерес для ученых, поскольку считается, что Бенну является остатком ранней Солнечной системы и потенциально может дать представление о формировании наших собственных планет. Хотя на самом Бенну нет никаких доказательств наличия биологического материала, эти образцы могут раскрыть строительные блоки, которые привели к возникновению жизни на Земле.

Бенну — небольшой темный астероид с сухой и горячей поверхностью, что делает его негостеприимной средой для поддержания жизни. Джейсон Дворкин, научный сотрудник миссии OSIRIS-REx, подчеркивает, что интерес к изучению этих образцов связан не с биологией, а, скорее, с возможностью получить ценные знания об истории Солнечной системы.

Образцы будут возвращены на Землю по категории 5 «Неограниченное возвращение на Землю», что означает отсутствие ограничений на образцы, в том числе связанные с биологией.

В 2019 году ученые провели поиск осколков метеорита Бенну в нескольких местах по всему миру, но не смогли найти убедительных доказательств. Однако Дворкин заверяет, что даже если бы на Бенну был биологический материал, он уже присутствовал бы на Земле, так что поводов для беспокойства нет.

Образец, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx в 2020 году, был защищен от перегрева во время входа в атмосферу Земли. После приземления в штате Юта образец подвергнется продувке азотом, чтобы предотвратить его загрязнение посторонними веществами. Затем его перевезут в чистую комнату в Хьюстоне для дальнейшего анализа.

Группа ученых начнет изучение образца в Хьюстоне, и ожидается, что первые результаты будут опубликованы в ближайшие недели. Образец будет разделен и отправлен примерно 200 ученым по всему миру для дальнейшего анализа. Цель состоит в том, чтобы сохранить большую часть образца для будущих исследований, в которых могут использоваться новые методы и инструменты, недоступные в настоящее время.

Основная задача учёных — избежать заражения с Земли во время изучения образца астероида. Их цель — узнать, что Бенну может рассказать нам об истории Солнечной системы без вмешательства земной материи.

источники:

– Космос.com