НАСА собирается запустить свою долгожданную миссию «Психея» на этой неделе. Хотя эта миссия является новаторской во многих отношениях, внимание общественности привлекло утверждение о том, что ценность целевого астероида 16 Психея может превзойти мировую экономику. Оценочная стоимость драгоценных металлов, присутствующих на этом металлическом астероиде, составляет около 10,000 XNUMX квадриллионов долларов.
Миссия «Психея» направлена на изучение астероида шириной 140 миль, который, как полагают, является обнаженным ядром неудавшейся протопланеты ранней Солнечной системы. Это дает ученым уникальную возможность лучше понять формирование планет и получить представление о составе ядра Земли.
Однако, несмотря на заманчивую оценку, важно отметить, что возвращение астероида на Землю невозможно при нынешних технологиях. Главный исследователь Психеи Линди Элкинс-Тантон пояснила, что утверждение об огромных богатствах астероида ложно во всех отношениях. Расстояние между Психеей и Землей делает невозможным ее добычу или возвращение на нашу планету.
Вопреки некоторым предположениям, космический корабль НАСА «Психея» не предназначен для добычи астероидов. Элкинс-Тантон подчеркнул, что миссия сосредоточена исключительно на изучении астероида, а не на добыче его ресурсов. Хотя поверхность 16 Psyche остается загадкой, маловероятно, что она будет иметь полированный металлический вид.
Истоки такого восприятия огромного богатства проистекают из упрощенных расчетов, проведенных Элкинсом-Тантоном в 2017 году и оценивающих потенциальную стоимость металлов астероида на текущем рынке. Однако на самом деле огромный объем драгоценных металлов из Психеи, достигающий Земли, будет иметь катастрофические последствия, обрушив рынок металлов и сделав его практически бесполезным.
В заключение отметим, что миссия «Психея» — это замечательная попытка раскрыть тайны «16 Психеи», но ее ценность заключается в первую очередь в научных открытиях, а не в финансовой выгоде. Это служит напоминанием о том, что Вселенная таит в себе чудеса, выходящие за рамки денежной ценности.
источники:
1. Брифинг миссии НАСА «Психея»
2. Интервью с Линди Элкинс-Тантон в 2022 году.