НАСА собирается запустить свою долгожданную миссию «Психея» на этой неделе. Хотя эта миссия является новаторской во многих отношениях, внимание общественности привлекло утверждение о том, что ценность целевого астероида 16 Психея может превзойти мировую экономику. Оценочная стоимость драгоценных металлов, присутствующих на этом металлическом астероиде, составляет около 10,000 XNUMX квадриллионов долларов.

Миссия «Психея» направлена ​​на изучение астероида шириной 140 миль, который, как полагают, является обнаженным ядром неудавшейся протопланеты ранней Солнечной системы. Это дает ученым уникальную возможность лучше понять формирование планет и получить представление о составе ядра Земли.

Однако, несмотря на заманчивую оценку, важно отметить, что возвращение астероида на Землю невозможно при нынешних технологиях. Главный исследователь Психеи Линди Элкинс-Тантон пояснила, что утверждение об огромных богатствах астероида ложно во всех отношениях. Расстояние между Психеей и Землей делает невозможным ее добычу или возвращение на нашу планету.

Вопреки некоторым предположениям, космический корабль НАСА «Психея» не предназначен для добычи астероидов. Элкинс-Тантон подчеркнул, что миссия сосредоточена исключительно на изучении астероида, а не на добыче его ресурсов. Хотя поверхность 16 Psyche остается загадкой, маловероятно, что она будет иметь полированный металлический вид.

Истоки такого восприятия огромного богатства проистекают из упрощенных расчетов, проведенных Элкинсом-Тантоном в 2017 году и оценивающих потенциальную стоимость металлов астероида на текущем рынке. Однако на самом деле огромный объем драгоценных металлов из Психеи, достигающий Земли, будет иметь катастрофические последствия, обрушив рынок металлов и сделав его практически бесполезным.

В заключение отметим, что миссия «Психея» — это замечательная попытка раскрыть тайны «16 Психеи», но ее ценность заключается в первую очередь в научных открытиях, а не в финансовой выгоде. Это служит напоминанием о том, что Вселенная таит в себе чудеса, выходящие за рамки денежной ценности.

источники:

1. Брифинг миссии НАСА «Психея»

2. Интервью с Линди Элкинс-Тантон в 2022 году.