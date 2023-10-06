Нет надежды разбудить лунный корабль и вездеход «Чандраян-3», говорит космический учёный

Известный ученый-космонавт заявил, что больше нет никакой надежды на возрождение лунного корабля и вездехода «Чандраян-3», что указывает на возможное завершение третьей лунной миссии Индии. AS Киран Кумар, бывший председатель ISRO, подтвердил, что если бы была какая-то возможность возрождения, то это должно было произойти уже сейчас. Попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» продолжаются с 22 сентября, но никаких сигналов до сих пор получено не было. Однако ISRO заявила, что попытки установления контакта будут продолжаться.

Миссия «Чандраян-3» вошла в историю 23 августа, когда Индия стала первой страной, совершившей приземление вблизи южного полюса Луны, и четвертой в мире, осуществившей мягкую посадку на поверхность Луны. Посадочный модуль и марсоход были переведены в спящий режим до захода солнца на Луну 2 и 4 сентября соответственно в надежде, что они пробудятся на следующем восходе солнца 22 сентября. Цели миссии, включая демонстрацию безопасной и мягкой посадки, исследование марсохода и научные эксперименты на месте, были успешно достигнуты.

Представители ISRO выразили надежду, что если связь будет восстановлена, это предоставит дополнительные экспериментальные данные для дальнейшего исследования поверхности Луны. Успех миссии также включает сбор данных на месте из ранее неисследованного региона южного полюса, которые будут полезны для будущих миссий. Хотя планы миссии по возврату проб обсуждались, сроки не были названы.

источники:

- ПТИ

– ИСРО