Карибская коробчатая медуза учится избегать препятствий

Исследователи обнаружили, что карибские кубомедузы, несмотря на свой небольшой размер и отсутствие мозга, обладают способностью учиться на визуальных сигналах и избегать столкновения с препятствиями. Эта замечательная когнитивная способность, известная как «ассоциативное обучение», никогда раньше не наблюдалась у животных с такой примитивной нервной системой.

Карибская коробчатая медуза, размер которой составляет менее сантиметра, обычно не обладает интеллектуальными способностями, чтобы демонстрировать сложное поведение. Однако это исследование показывает, что они могут учиться и адаптировать свое поведение в зависимости от окружающей среды.

Исследователи сравнили эффективность ассоциативного обучения медуз с более развитыми животными, такими как плодовые мухи и мыши, которые обладают более развитой нервной системой. Удивительно, но медузы продемонстрировали аналогичный уровень когнитивных способностей, несмотря на их простую нервную структуру.

Ассоциативное обучение предполагает формирование ассоциаций между стимулом и конкретным результатом. В этом случае медуза научилась ассоциировать визуальные сигналы с наличием препятствий. Визуально воспринимая свое окружение, медузы могли изменять свои схемы плавания, чтобы избежать столкновений с препятствиями.

Открытие этой неожиданной когнитивной способности у карибских кубомедуз не только расширяет наше понимание их поведения, но и бросает вызов предвзятым представлениям о взаимосвязи между сложностью мозга и когнитивными навыками. Для выяснения механизмов, лежащих в основе этого процесса обучения у медуз, потребуются дальнейшие исследования.

источники:

– [Исследовательская статья о способностях карибских коробчатых медуз к обучению]

– [Определение ассоциативного обучения]

– [Определение нейронной структуры]

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