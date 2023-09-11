CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Недавно открытая зеленая комета Нисимура видна впервые за 400 лет

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Недавно открытая зеленая комета Нисимура видна впервые за 400 лет

Недавно открытая зеленая комета, названная Нисимура, в честь открывшего ее японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, в настоящее время видна впервые за более чем 400 лет. Нисимура обнаружил комету с помощью цифровой камеры Canon и телеобъектива. Кометы — это куски грязного льда, оставшиеся от обломков, оставшихся после формирования нашей Солнечной системы. Обычно кометы держатся далеко от Солнца, заморожены и невидимы для нас. Однако время от времени комета приближается к Солнцу.

Когда солнечное тепло начинает испарять ледяной материал кометы, грязь и пыль внутри высвобождаются, образуя хвост кометы, который виден с Земли. Открытие Нисимуры примечательно, учитывая распространенность автоматических телескопов. Астрономам-любителям, таким как Нисимура, часто сложно открыть что-то, чего еще нет на звездной карте.

Чтобы увидеть комету Нисимура, вам нужно находиться в северном полушарии и смотреть в сторону восточного горизонта до восхода солнца. Лучшая возможность увидеть его — утром во вторник, когда он находится ближе всего к Земле. 17 сентября комета приблизится ближе всего к Солнцу и в конечном итоге станет видимой из южного полушария. Ищите его в созвездии Льва и используйте бинокль или небольшой телескоп для хорошего обзора.

источники: Учитывая все обстоятельства, НАСА, NurPhoto через Getty Images

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Как подвижность плеч и локтей человека возникла в результате спуска с дерева

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Новые данные свидетельствуют о наличии воды на экзопланете K2-18b

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Удивительное открытие открывает новую информацию о галактиках с полярными кольцами

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев