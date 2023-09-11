Недавно открытая зеленая комета Нисимура видна впервые за 400 лет

Недавно открытая зеленая комета, названная Нисимура, в честь открывшего ее японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, в настоящее время видна впервые за более чем 400 лет. Нисимура обнаружил комету с помощью цифровой камеры Canon и телеобъектива. Кометы — это куски грязного льда, оставшиеся от обломков, оставшихся после формирования нашей Солнечной системы. Обычно кометы держатся далеко от Солнца, заморожены и невидимы для нас. Однако время от времени комета приближается к Солнцу.

Когда солнечное тепло начинает испарять ледяной материал кометы, грязь и пыль внутри высвобождаются, образуя хвост кометы, который виден с Земли. Открытие Нисимуры примечательно, учитывая распространенность автоматических телескопов. Астрономам-любителям, таким как Нисимура, часто сложно открыть что-то, чего еще нет на звездной карте.

Чтобы увидеть комету Нисимура, вам нужно находиться в северном полушарии и смотреть в сторону восточного горизонта до восхода солнца. Лучшая возможность увидеть его — утром во вторник, когда он находится ближе всего к Земле. 17 сентября комета приблизится ближе всего к Солнцу и в конечном итоге станет видимой из южного полушария. Ищите его в созвездии Льва и используйте бинокль или небольшой телескоп для хорошего обзора.

источники: Учитывая все обстоятельства, НАСА, NurPhoto через Getty Images